Голова Франца Кафки исчезнет из центра Праги
22 сентября 2023
16:00
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Движущаяся статуя, изображающая голову Франца Кафки и расположенная в окрестностях Národní třída, в ближайшие недели подвергнется полной реконструкции. В течение нескольких дней произведение искусства Давида Черны будет полностью демонтировано, а все 42 вращающихся элемента из нержавеющей стали получат необходимый ремонт. Это займет несколько недель и будет включать в себя установку более современной вращающейся системы.
«Мы уже давно рассматривали возможность полной реконструкции этого уникального произведения искусства. Изначально статуя вращалась непрерывно в течение всего дня, но из-за быстрого износа отдельных компонентов нам уже несколько раз приходилось ограничивать время работы», — говорит Франтишек Шлапак, управляющий активами компании CPI Property Group.
Установка нового механизма вращения для каждого уровня должна обеспечить более длительный срок службы подшипников и простоту обслуживания по крайней мере на ближайшие 15 лет. Эта технология используется, в частности, на ветровых электростанциях.
В понедельник, 25 сентября, вокруг головы Кафки будут возведены строительные леса, а территорию вокруг нее накроют защитным брезентом с информационной графикой. Постепенно работа будет разобрана на составные части и вывезена с площадки. Отдельные элементы будут демонтированы с помощью крана сверху. Если все пройдет успешно, то популярная пражская достопримечательность может вернуться на место уже в этом году.
Движущийся монумент Франца Кафки перед торговым центром Quadrio имеет высоту 10,6 м и весит 39 тонн. Он был открыт 31 октября 2014 года. Это уникальное художественное произведение, сочетающее в себе современные механические технологии и традиционное чешское мастерство.
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