Чешские рестораны повысят цены уже перед Рождеством — так они отреагировали на предстоящее повышение НДС

В то время как на еду в ресторанах после Нового года будет действовать сниженная, теперь уже 12%, ставка НДС, все напитки, подаваемые в заведениях, за исключением водопроводной воды, потеряют льготы и будут облагаться по основной ставке 21%. Изменения вызваны принятым правительством пакетом мер по консолидации.





По словам Сильвио Шпора, владельца пражского кафе «Лувр», клиенты заметят это в цене еще до вступления закона в силу. «Налоги вырастут на 100%. Если сейчас у нас 10%, а будет 21%, конечно, цены вырастут. Хозяева гостиниц попытаются поднять их на 10%, даже сейчас, в декабре, чтобы компенсировать выгодные предложения. Или с наступлением нового года», — считает владелец пражского кафе «Лувр».





По данным Торговой палаты, повышение НДС приведет к тому, что пиво подорожает как минимум на 5%-7%. Цена на пиво существенно влияет на решение клиента о том, стоит ли ему посещать то или иное заведение. «Меня немного беспокоит то, что почти каждое новое правительство сразу же сосредоточивается на том, что оно будет делать с ресторанами», — сказал Шпор.





«Рекомендация Европейской комиссии заключается в том, что любая предпринимательская деятельность, связанная с высокой долей человеческого труда, должна облагаться НДС по сниженной ставке. Большинство стран вокруг нас, Германия Австрия, облагаются по ставке 10%. В нашем кафе работает 70 человек, доля человеческого труда огромна», — говорит Шпор. Он управляет культовым кафе на Народной улице уже 34 года, начав заниматься этим бизнесом сразу после революции. «Радость пришла от свободы. Я просто не знал, что делать с этой свободой. Были опасения, справлюсь ли я с новой ситуацией», — говорит он в подкасте.





Шпору было всего 25 лет, когда он арендовал полуразрушенные офисы Национальной трубопроводной компании. Знаменитое кафе «Лувр» в стиле модерн, где, по слухам, обедали Франц Кафка, Альберт Эйнштейн и даже Томаш Гарриг Масарик, ничуть не напоминало его.





Пространство было разделено перегородками на кабинки, а на потолке горели флуоресцентные лампы. Бильярдная была замурована. «Чтобы практически заново отстроить кафе, я взял кредит под немыслимые 19% годовых, — вспоминает владелец кафе.





Мы продавали эспрессо за десять крон





Кредит уже давно погашен, но потребовалось время, чтобы вывести кафе на прибыль.

„После открытия мы боролись за каждого клиента. Десять лет мы продавали эспрессо за 10 крон, чтобы заманить местных жителей, бабушек. Мы с детьми раздавали листовки на улице и завлекали этих людей“, — говорит он. По словам Шпора, большое количество посетителей появилось с появлением мобильных телефонов и социальных сетей, где клиенты рекомендовали „Лувр“.





С точки зрения предпринимателя, работающего в сфере общественного питания, Сильвио Шпор считает самой большой проблемой сложные законы. „Что касается законодательства, связанного с гастрономической отраслью, то это полная трагедия. Его слишком много. Неоправданно много контролирующих органов, хотя я понимаю, что некоторые из моих коллег нуждаются в контроле. Это вопрос гигиены, а также того, как они заботятся о своем персонале“, — говорит он.





Владелец Лувра чувствовал себя наименее свободным во время пандемии, вспоминал он в специальном выпуске In Cotton, посвященном свободному предпринимательству:





„Беспрецедентно в период ковида. Это было ужасное посягательство на мою личную предпринимательскую свободу“. Свобода занимает одно из первых мест в моем списке ценностей. Я выступал за то, чтобы позволить рисковым и боязливым оставаться дома. И мы прекрасно функционировали».