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Печеные каштаны, глинтвейн и медовый напиток – незаменимые составляющие рождественских праздников в Праге

Печеные каштаны, глинтвейн и медовый напиток – незаменимые составляющие рождественских праздников в Праге

Влада Mаршева 9364
Печеные каштаны, глинтвейн и медовый напиток – незаменимые составляющие рождественских праздников в Праге

Печеные каштаны появились на рождественских ярмарках в Праге много лет назад. Но на некоторое время они исчезли с рынков и из сознания людей. Только словацкая кухня продолжала поддерживать эту традицию. Сегодня лакомства из печеных каштанов снова появились в Чехии и заняли достойное место на праздничных ярмарках.


 Фото: Печёные каштаны (svet-bydleni.cz)
 

Как готовят каштаны в Чехии

Свежие плоды съедобного каштана отличаются вяжущим горьковатым привкусом. Приятную сладость и характерный вкус они получают при запекании на противне в духовке или на деревянных углях, которые способствуют максимальному проявлению аромата каштанов.

Готовят печеные каштаны по строгим правилам. Если их не придерживаться, то каштаны могут начать стрелять. Поэтому перед запеканием их советуют надрезать с одной стороны и вымачивать от 15 минут до трех часов в холодной воде для размягчения. Только после этого каштаны высушивают и запекают в разогретой духовке на сухом противне до тех пор, пока плоды не начнут потрескивать, а кожура – лопаться.
 

Как определить качество съедобных каштанов?

Если вы решили самостоятельно испечь каштаны, то при покупке внимательно посмотрите, чтобы на них не было плесени. Если плоды хранились в плохих условиях, то они будут склонны к образованию плесени. При длительном хранении дома каштаны могут высохнуть, поэтому лучше их использовать сразу или очистить, обварить кипятком и заморозить. Размораживать каштаны нужно при комнатной температуре, чтобы они сохранили свой вкус и аромат.


 Фото: Чешская медовина на ярмарках (mediacentrum.cz)
 

Медовый напиток – прекрасное дополнение к каштанам

Медовый напиток (чеш. Medovina) пили еще в кельтских племенах. По приготовлению и качествам он напоминает вино.

Первым шагом при изготовлении этого напитка является смешивание меда и воды в определенном соотношении (30 – 60 кг меда на 100 литров воды). Эта основа обрабатывается по специальной технологии. После к ней добавляют особую закваску, а затем медовуха должна бродить в течение 4 – 8 недель при установленной температуре. По истечении этого срока напиток вызревает в холодной местности от 3 месяцев до 2 лет (и более).

В наше время вы можете приобрести «Медовину» в чешских магазинах или попробовать ее на некоторых рождественских ярмарках.
 

Глинтвейн – традиционный напиток адвента

Альтернативу медовому напитку составляет глинтвейн – подогретое вино со специями. Когда в Чехию приходит зима с холодами, вместе с ними на морозных улицах появляется и аромат классического глинтвейна (чеш. svařák). Насладиться им дома у камина не менее приятно, чем на одной из рождественских ярмарок в Праге, но к сожалению в этом они отменены. Если вы хотите приготовить глинтвейн самостоятельно, то предлагаем вам традиционный рецепт.


 Фото: Глинтвейн (robertsons.co.za)

Приготовление глинтвейна
 

Ингредиенты

1 литр красного вина

200 мл воды

6 чайных ложек сахара

1 кусочек коры коричного дерева

1 чайная ложка гвоздики

1 звездочка бадьяна

1 лимон (или сушеная цедра лимона)
 

Способ приготовления:

Насыпьте сахар в небольшую кастрюльку с высокими стенками, добавьте две чайные ложки воды. Перемешайте и начинайте разогревать на большом огне. Сахар начнет пениться, затем изменит цвет и станет золотисто-коричневатым. Уберите кастрюльку с плиты, пока он окончательно не потемнеет. У вас получится светло-коричневая карамель, в которую нужно добавить оставшуюся часть кипяченой воды. Все время помешивайте сахар, пока он полностью не растворится. Затем добавьте в воду все приправы, натертую цедру лимона и варите все вместе в течение 5 минут на среднем огне. В это время разогрейте в другой кастрюле вино, не доводя его до кипения (выключите огонь, когда увидите первые пузырьки). Через ситечко добавьте к вину содержание кастрюльки с карамелью.

Разлейте вино в керамические чашки, украсьте колечком лимона. Сразу подавайте глинтвейн – и пусть весь мир подождет! 

Ранее мы уже публиковали рецепты традиционных чешских сладостей.

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Темы
Рождество Рождественские рынки Прага
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