Где покупать подарки? Cамые известные outlet-магазины с брендовыми товарами в Чехии

Скоро всем предстоят праздничные закупки, которые, как известно, лучше делать заранее. В чешских аутлетах вполне возможно найти качественные брендовые вещи со скидками 30-70%, особенно в дни «черной пятницы». Таким образом вы не только сэкономите по сравнению с обычными торговыми центрами, но и приобретете самые желанные и качественные вещи проверенных брендов. Какие из аутлетов стоит посетить, если вы живете в Чехии или приехали как турист, но готовы потратить время на выгодный шопинг?

Аутлет Тухомержице (Premium Outlet Prague Airport)

Аутлет Tuchoměřice находится недалеко от пражского аэропорта имени Вацлава Гавела. Официальное название аутлета — Premium Outlet Prague Airport. На огромной площади почти 20 000 кв. м расположилось более 70 брендов. Имеется большая парковка на 2400 мест, бесплатный Wi-Fi, зоны отдыха, детские уголки.

Аутлет-центр предлагает модную одежду, спортивный инвентарь и товары для детей. Здесь вы также найдете товары для дома и дизайна.

Бренды в наличии: 7Camicie, Adidas, Alpine Pro, Bagatt, Bambissimo, Barker, Benetton, Blažek, Bogner, Boxeur des Rues, Corso Roma, Czech Porcelain & Bohemia Crystal, Delsey, Desigual, Ecco, Elena. Salvo, Fann, Flo Cafe, Gattinoni Roma, Geox, Global Blue, Guess, Hamleys, Harmont & Blaine, Hexis, Hispanitas, Home & Cook, Horsefeathers, Imperial Fashion, Inglot, Interchange, Ixos, Karl Lagerlfeld Outlet Store, Kennet Street, La Pasteria, Lacoste, Lucca Bertelli, Marina Militare, Massimo Rebechi, Meatfly, Mustang, Nike, Outly, Palmers, Pepe Jeans, Pietro di Martini, PME Legend, Pull Love, Quicksilver, Reebok, Regatta, Retro Jeans, Rip Curl, Salamander, Шаланда, Том Тейлор, Чибо, Trespass, Triumph, Trussardi, Urban Teens, Vermont, Versace Jeans, Wellensteyn.

Адрес: Ke Kopanině 421, 252 67 Tuchoměřice

Рядом с торговым центром находится остановка общественного транспорта Tuchoměřice, Outlet и ездят автобусные маршруты №№ 312, 319 и 322.

Часы работы: понедельник — воскресенье 10:00-20:00

Аутлет Штербохолы (Fashion Arena)

Fashion Arena Outlet Štěrboholy находится на восточной окраине Праги. До него легко добраться на автомобиле и общественном транспорте. В аутлете — более 100 магазинов, предлагающих более 200 брендов.

Предлагаются следующие бренды: Asics, Alpine Pro, Ara, Adidas, Armani Outlet, Baldinini, Billabong, Blažek, Barbour, Bushman, Bohemia Crystal & Porcelain, Boxeur Des Rues, Camp David, Calvin Klein, Calzedonia, Chrono, Claire's, Columbia, Costa Coffee, Red apple, Desigual, Deliberti, Delsey, Diesel, Esprit, Ecco, Fox, FAnn parfumerie, Fokus Optik, Fruitisimo, Guess, Gant, Gas, Gear 1963, Geox, Hannah, Helly Hansen, Home & Кук, Horsefeathers, Högl, Intimissimi, Jerem, Kennet Street, Kilpi, Kipling, Karl Lagerfeld, Klenoty Aurum, Krups, Le Creuset, Lee Cooper, La Martina, Liu Jo, Lacoste, Lee, Levi's, Lindt, Luggi, Lagostina, Marciano , Mango, My Brand, Mustang, Marc O'Polo, Marina Militare, Nautica, Nordblanc, Магазин Nike Factory, Orchestra, Odd Molly, Pinko, Pietro Filipi, Puma, Peak, Performance, Primigi, Pandora, Pepe Jeans London, Pery Shoes & Bags, Polo Ralph Lauren, Pompo, Quiksilver, Rip Curl, Rossignol, Reebok, Rieker M2 Shoes, Regal Burger, Rowenta, Retro Jeans, Salam Ander, s.Oliver, Samsonite, Steilmann, Salomon, Soccx, Seidensticker, Sweet Story, Swarovski, Starbucks, Tommy Hilfiger, Tchibo, Timeout, The Cosmetics Company Store, Tom Tailor, Trussardi Jeans, Tefal, United Colors of Benetton, Under Armour, Victorinox, Versace Jeans, Visto Shoes, Wrangler, Yankee Candle.

Адрес: Zamenhofova 440, 108 00 Praha – Štěrboholy

Рядом с торговым центром находится остановка общественного транспорта Zamenhofova, ходят автобусные маршруты № 181 и № 182. От Depo Hostivař раз в 30 минут ездит специальный бесплатный автобус до Fashion Arena.

Часы работы: понедельник — воскресенье 10:00-20:00

Аутлет Арена Моравия Острава

Аутлет Aréna Moravia Ostrava предлагает более 50 брендов со скидками от 30 до 70%. Имеется бесплатная парковка на 800 мест. Также есть широкий выбор закусочных и кафе, бесплатный Wi-Fi.

Представлены бренды: Adidas, Alpine Pro, Banquet, United Colors of Beneton, Blažek, Boxeur, Burger King, Bushman, Charley, Costa Coffee, Desigual, DM drogerie, Don Paelo, ECCO, Exchnage, Fann parfumerie, Fruitisimo, Gant, Gas, Guty, Hi-Tec, Home & Cook, iPhonelab, Jerem Paris, Kennet Street, KFC, Kilpi, Klenoty Aurum, Levi's, Lindt, M2 Shoes, Max Tara, Meatfly, Mustang, New Balance, Optika Lunettes, Pepe Jeans, Pietro di Martini, Pompo, Puma, Punk Food, Retro Jeans, Rip Curl, S.Oliver, Sam 73, Saxoo London, Sweet Story, Tchibo, Tom Tailor, Trespass, Vogue Nails, Ив Роше.

Адрес: Hlučínská 1170, 702 00 Moravská Ostrava

Автобус № 32 едет из центра города прямо к Outlet Arena Moravia. Автобусы №№ 34, 56, 66, 281, 282, 283, 290, 292 едут до ближайшей к аутлету остановки Hornické muzeum.

Второй вариант — трамвай № 8, на котором вы доедете до конечной остановки Hlučínská. Она находится всего в нескольких минутах ходьбы от аутлета (около пяти минут).

Часы работы: понедельник — воскресенье 10:00-20:00

Freeport Hatě

Аутлет Freeport Hatě Fashion находится недалеко от Зноймо. В аутлете есть более 75 магазинов, которые в совокупности предлагают более 250 брендов.

Есть бренды: Adidas, Alpine Pro, Ara, Versace Jeans, Asics, Benetton, Bohemia Crystal, Boxeur des Rues, Coccodrillo, Community, Desigual, Diesel, Ecco, Fade, Excalibur Free Shop, Freywille, Gant. , Gaudi, Geox, Guess, Rock Point, Hervis, Hi-Tec, Home & Cook, Jerem, John Garfield, Kara, Kennet Street, Kenvelo, Kilpi, Klenoty Aurum, Lee Cooper, Lee, Wrangler, Vans, The North Face, Lego Wear, Levi's, Lindt, M2 Shoes, Mango Outlet, Marc O'Polo, Michael Kors, Mustang, New Look, Nike, Nuna Lie, Optika Křepela, Pepe Jeans, Pierre Cardin, Pietro di Martini, Pompo, Puma, Reebok, Regatta, Retro Jeans, Rossignol, S.Oliver, Sam, Salamander, Saxoo London, Seidensticker, Skiny, Terranova, Teta, Tchibo prozente, Timeout, Tom Tailor, Tommy Hilfiger, Trespass, Wellensteyn.

Адрес: Chvalovice-Hatě 196, 669 02

Находится на пограничном переходе Хате — Кляйнхаугсдорф, на границе между Чехией и Австрией, недалеко от города Зноймо. Доехать можно на авто или на автобусе № 181 от автовокзала Зноймо.

Часы работы: понедельник — воскресенье 10:00-20:00

