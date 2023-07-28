«Плевать на Чехию», — говорят люди, совершающие покупки за рубежом

Счастливая чешская семья покидает польский супермаркет Biedronka с полной корзиной покупок. Петра, ее партнер, дети и бабушка впервые отправились за покупками в приграничный город Богатыня. И они в восторге.

«Мы давно говорили, что в Чехии все дорого. И наши друзья посоветовали нам поехать за покупками в Польшу. Нам добираться сюда около часа», — объясняет он, добавляя, что они обязательно будут приезжать сюда чаще. «Обычно такая покупка для семьи обходится нам не менее чем в 2 500 чешских крон, здесь же она стоит 1 300 крон», — говорит Петра.

Бабушка добавляет главный ценовой сюрприз: спагетти за 20 крон плюс вторая пачка бесплатно. В Чехии аналогичная упаковка спагетти стоит около 40 крон и более. Килограмм свинины семья купила за 60 крон.

Мгновением позже из польской Biedronka выходит еще одна чешская семья. Эта семья более опытная: они берут две тележки, полные мяса, а также риса и других продуктов, и отправляются на стоянку, где примерно половина номерных знаков — чешские.

«Мясо, конечно, и вся еда, потому что в нашей стране еда — это проблема», — объясняет отец, за чем он ездит через границу. Он не называет своего имени, говорит только, что не хочет слишком хвастаться своими покупками в Польше. Он регулярно ездит из Шлукновского района уже полгода. «Рис здесь стоит 18 крон», — радостно показывает его жена килограммовый пакет.

Даже собакам больше нравится еда из Германии

В непосредственной близости от польской Богатыни находится и Циттау — немецкий город с населением около 25 тыс. человек.

Даже в будний день перед местным магазином Kaufland на стоянке примерно каждая третья машина — чешская. Если в Польшу чехов привлекают в основном цены, то перед немецким магазином люди делают упор на качество.

«Цена стоит на втором месте. Наверное, так много не сэкономишь, но качество... Даже сушеное мясо для здешних собак лучше на вкус», — говорит Надя, которая в душный полдень ждет под деревом с запыхавшейся парой собак, пока ее муж ходит по магазинам. В Германию они ездят уже больше года, обычно раз в месяц, из своего коттеджа в Крконоше. Родом она из Праги. Больше всего ей нравится качество овощей и йогурта.

Пара из Яблонца приезжает в Циттау уже много лет. «Некоторые вещи здесь можно выгодно купить, например, топленое масло», — говорит Алена, упоминая, что она также покупает йогурт или яйца.

И Алена, и Надя добавляют, что в Польшу за покупками не ездят. «Нет, мы там ни разу не были», — говорит Надя.

Сравнить цены могут только Драгуше и ее семья. «Это ужасно грустно, в другом случае мы бы поддержали Чехию, но теперь нам плевать», — говорит она, добавляя, что и в Германии, и в Польше шопинг лучше и качество выше. Она несет корзину, полную пакетов с кондиционером для тканей. Помимо бытовых товаров она ходит и за сыром.

«У нас вы не сделаете такую покупку за 2 500 крон. В среднем здесь, в Германии, все дешевле. Что-то дороже, а что-то намного дешевле», — говорит она, упоминая о курсе валют. В настоящее время курс евро ниже 24 крон.

На сигаретах можно сэкономить до 30 000 в год

Чешский город Градек-над-Нисоу находятся в непосредственной близости от Германии и Польши. Те, с кем беседовали представители издания, предпочитают посещать польские магазины.

«Германия? Мне это безразлично, я чех», — говорит седеющий Йиржи, открывая только что купленную пачку сигарет.

Но когда его спрашивают о Польше, он оборачивается — ему нравится туда ездить. «Сейчас я заплатил 142 кроны за сигареты. А в Польше они стоят около 110 крон. Но это зависит от того, какой сорт покупать», —он добавляет, что туда стоит ехать и за мясом, которое там дешевле.





Польские цены

Выбор товаров на распродаже в польском супермаркете Biedronka. Цены пересчитаны по курсу 5,36 кроны за злотый:



Свинина — 58,9 кроны за килограмм



Помидоры — 15,49 кроны за килограмм



Персики — 24 кроны за килограмм



Нарезанный сыр — 21,38 кроны за 135 граммов



Спагетти — 21 крона за 500 граммов



Белый рис — 18,81 кроны за килограмм





Это подтверждает и Петр, который через некоторое время запрыгивает в фургон. «Я занимаюсь кладкой и материалами, такими как цемент и даже двери, там все дешевле, причем на порядок. Но качество у них не такое, как здесь», — говорит он.

Анна, которая занимается уборкой в Градке, заранее планирует свои польские покупки. «Мой муж выкуривает сигарет на 90 000 крон в год, а если ездить в Польшу, выходит на 30 000 дешевле. Так что это здорово», — радуется приветливая женщина.

Семья не ограничивается покупкой сигарет. «Цветы в Польше тоже очень дешевые, дешевле на 50%. Это недалеко от нашего дома, поэтому мы ездим туда их покупать», — говорит Анна, упоминая, что строительные материалы, такие как плитка и черепица, тоже дешевле.

И вспоминает о выгодной сделке: она купила средство для снятия макияжа, которое в Чехии стоит 150 крон, за 50 крон в Польше.

Тем не менее, список того, что больше не возят из Польши, довольно широк. «Мясо там отвратительное, йогурт отвратительный, картофель отвратительный. Картошка гнилая, ее действительно нельзя есть. Не знаю, у нас, чехов, отличные колбасы и мясо», — подчеркивает Анна.

По ее мнению, в Польшу все равно стоит ехать, чтобы поесть. «Мы ездим туда поесть в пиццерию, и с напитками и всем остальным у нас выходит восемьсот крон. На семью из четырех человек. А когда мы идем в чешскую пиццерию, то платим от 1 500 до 2 000 крон», — добавляет она.

Рассчитаемся с политиками

Анна, как и другие участники опроса, критикует нынешнее правительство из-за цен. «Мы заставим их рассчитаться на выборах», — говорит женщина из Градка.

Аналогичным образом Надя негодует перед магазином в Циттау (Германия). «Меня ужасно раздражает, меня бесит, когда правительство говорит нам, чтобы мы ездили за покупками в другие страны. Такое отношение вызывает у меня недоумение», — говорит она.

Большинство чешских семей время от времени прибегают к зарубежным покупкам. Почти половина домохозяйств хотя бы иногда совершает покупки в соседней стране. Об этом свидетельствуют и эксклюзивные данные, полученные компанией Ispos для проекта «Как жить в Чехии» (Seznam Zpravy).

Самой популярной страной для совершения покупок является Польша, за ней следует Германия. Отчасти это объясняется тем, что Чехия имеет протяженную границу с этими странами, но, кроме того, здесь можно найти товары по хорошей цене и/или хорошего качества. С другой стороны, Австрия и Словакия не представляют особого интереса для чешских покупателей.







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