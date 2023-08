Чехи устали от дорогих товаров: объем покупок в соседних странах резко вырос

«Объемы транзакций в супермаркетах и продуктовых магазинах соседних стран растут. Самые высокие темпы роста наблюдаются в Польше, где объем операций по картам за первые семь месяцев этого года более чем в два раза превышает объем операций за аналогичный период прошлого года», — подтвердил Патрик Мадле из компании ČSOB.





Лучше вкус и цена





В Германии и Австрии, по его словам, объемы также растут, но не так значительно, как в Польше. Жители приграничных районов Брецлав и Зноймо уже давно ездят туда, например, за стиральным порошком, который, как говорят, не только дешевле, но и качественнее.





«Как и моя мама, я люблю бананы в шоколаде. Я купила упаковку в Австрии. А потом посмотрела на цену в нашем Альберте. Сто пятьдесят граммов стоят 59,90 крон», — рассказала Právo одна из покупательниц. В австрийском магазине упаковка весом более 600 грамм обошлась ей менее чем в 80 крон.





«А содержимое? Австрийские бананы были другими на вкус, был совершенно другой темный шоколад, да и в целом вкус был лучше, — добавляет Войтекова. В Австрии многое дешевле, не говоря уже о том, что качество почти всего выше. Так что даже если что-то там дороже, оно того стоит, — соглашаются все больше жителей Бржецлавского региона. Например, трехслойная туалетная бумага. Если повезет, то в Чехии можно купить пачку из 8-ми рулонов качественной бумаги примерно за 80 крон. В Австрии пачка из 10-ти рулонов стоит едва ли 70 крон.





Таблетки для стирки Ariel All in One в словацком DM стоят на 40% меньше, чем в Чехии. Сто грамм детского питания Hipp Bio Combiotik 1 стоит в Чехии 65,80 крон, а в Польше — всего 43,60 крон.





Очереди на автозаправочных станциях





Аналогичная ситуация наблюдается и в польской деревне Халупки, расположенной на чешско-польской границе, всего в 20 км от Остравы. Чехи стоят в очередях на автозаправочных станциях, в мясных лавках, на рынках, у цветочных магазинов, в пекарнях, продуктовых магазинах, супермаркетах, а также в алкогольных и табачных киосках.





В Чехии пачка сигарет Winston обходится мне в 136 крон, здесь я плачу около 82 крон. Конечно, это зависит от того, какой курс злотого в этот день, сейчас он немного вырос», — рассказал Právo пенсионер из Остравы.





Однако за покупками в Халупки едут не только жители Остравы и Карвины, но и Опавы, Новоичина и Фридека-Мистека. Они также посещают близлежащие деревни и города, расположенные вблизи чешско-польской границы.





«Мы ездим за покупками в „Ашан“ в Ратиборж, Бяльско-Белу или Жарово. Мы ездим за свежей рыбой и морепродуктами, а также в IKEA за мебелью, покупаем одежду, обувь, цветы, а также стекло и строительные материалы. Мы также ходим туда по выходным и в рестораны», — рассказала Právo другая покупательница, не пожелавшая назвать своего имени.





Не только ČSOB, но и другие чешские банки отмечают рост расходов в приграничном регионе. «В результате роста цен на продукты питания и топливо чехи стали больше покупать за границей, особенно в Польше, где платежи по карточкам наших клиентов в первом полугодии выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Филип Грубы из Česká spořitelna. По сравнению с первым полугодием 2019 года рост составил даже 600%.





«Мы наблюдаем рост объема и количества сделок за рубежом во всех четырех близлежащих странах. Особенно это касается Польши, где прирост по сравнению с 2019 годом в три с половиной раза больше по количеству операций и даже в пять раз по объему», — заявила пресс-секретарь mBank Кристина Долейшова.





Banka Creditas также сообщил об увеличении объема платежей в соседних странах.





«Интересно, что всего два года назад количество платежей в Германии было вдвое больше, чем в Польше. В прошлом и этом году они практически сравнялись. Это, безусловно, можно связать с тенденцией, что чехи стали гораздо чаще совершать покупки в Польше», — резюмировала пресс-секретарь банка Люция Брункликова.











