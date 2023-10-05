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Lidl готовит акцию для пожилых людей в Чехии. Им предоставят скидку на наиболее часто покупаемые товары

Анастасия Князева
5 октября 2023
22:00
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В ближайшую неделю Lidl порадует людей старше 65 лет. Сеть приготовила для них подарок в виде скидки 10% на отдельные товары. Воспользоваться ей можно будет во всех магазинах Lidl в течение всей недели.
В пресс-релизе компании говорится, что главная цель Lidl — «предлагать товары высочайшего качества по минимально возможным ценам». Поэтому компания снизила цены на более чем 400 наименований товаров по сравнению с концом прошлого года, чтобы сделать основные продукты питания и другие товары более доступными для покупателей с ограниченным бюджетом. 

С понедельника, 9 октября, по воскресенье, 15 октября, люди старше 65 лет смогут совершать более выгодные покупки во всех магазинах Lidl, подтверждая свой возраст.

«Мы стараемся каждый день предлагать нашим покупателям низкие цены, и этой акцией мы хотели удовлетворить потребности пожилых людей. Поэтому мы включили в нее товары тех категорий, которые они покупают очень часто. В то же время это те товары, которые за последнее время больше всего подорожали в связи с инфляцией и, возможно, стали недоступны для многих людей. Однако они, безусловно, не должны отсутствовать в продуктовой корзине. Символично, что мы ввели эту акцию в Международный день пожилых людей в качестве подарка и одновременно благодарности нашим покупателям», — говорит Вит Правда, управляющий директор Lidl.

Неделя, посвященная пожилым людям, проводится в Lidl впервые. На кассе покупатель должен сообщить о скидке, подтвердить свой возраст удостоверением личности с фотографией, а затем просто завершить покупку. Скидку можно комбинировать с другими акциями и использовать неоднократно в течение данного периода.



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