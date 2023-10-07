Чешские интернет-магазины, барахолки и надоедливые подписки. Как не потерять последние деньги?

Дети очень хорошо ориентируются в современных технологиях. Они зачастую лучше, чем их родители, бабушки и дедушки, владеют компьютером или смартфоном. Большинство людей не понимают, что дети — одна из самых уязвимых групп населения, когда речь идет о мошенничестве. Мир финансов для них совершенно незнаком.





«Многие дети самостоятельно распоряжаются своими деньгами еще со школьной скамьи и зачастую не согласовывают траты с близкими. Однако они должны знать о рисках, связанных не только с покупками в интернете, но и с продажами», — сказал Петр Зима, менеджер по безопасности клиентов компании Česká spořitelna.





По его словам, в идеале родители должны консультировать детей, поскольку в школьном образовании этому вопросу уделяется недостаточно места. «В отношении карт, которыми пользуются наши дети, нужно сказать, что нельзя сообщать номера на карте кому-либо из друзей, фотографировать карту и пересылать фотографии по сети или через чат на телефоне. К сожалению, мы видим это постоянно, они действительно сообщают номер своего счета», — советует родителям Зима.





Рекомендуется проверять магазин

Конечно, существует еще много правил, которые следует соблюдать при совершении покупок в интернете, и, разумеется, они касаются не только детей, но и практически всех пользователей. В первую очередь следует покупать в проверенных интернет-магазинах.





Если мы решили совершить покупку в новом интернет-магазине, сначала нужно узнать его рейтинг и общие условия. В этом могут помочь шопинг-гиды, такие как Zboží.cz. Пользователи часто делятся своим опытом работы с конкретными магазинами, в том числе и негативным.





Отзывы о конкретных торговых предприятиях можно также найти на сервисе Firmy.cz. Полезен также сайт Чешской торговой инспекции (ČOI), где регулярно обновляется список интернет-магазинов, на которые следует обратить внимание.





«Если вы совершаете покупки в незнакомом интернет-магазине, прежде всего тщательно проверьте его в интернете, также рекомендуем использовать одноразовую виртуальную карту», — добавил Зима.





Чехи уже потеряли сотни миллионов

Еще больше рисков связано с покупками на интернет-базарах. Они являются буквально золотой жилой для мошенников. «В последние годы мы наблюдаем резкий рост преступлений, совершаемых в киберпространстве, в частности мошеннических действий. Атаки злоумышленников становятся все более изощренными и частыми», — предупреждает Ондржей Капр, советник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Полицейского президиума Чешской Республики.





Он признал, что в последнее время растет число рекламных мошенничеств и обманов на интернет-площадках по перепродаже вещей. По оценкам полиции Чехии, финансовый ущерб, связанный с этими видами мошенничества, исчисляется сотнями миллионов крон. По данным полиции Чешской Республики, общее количество зарегистрированных деяний, совершенных в киберпространстве, в период с января по июль 2023 года увеличилось на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





А как на самом деле происходит подобное мошенничество на интернет-базаре? «Первый сценарий: мошенник размещает на интернет-базаре объявление о продаже товара и ждет, пока ему перезвонят. Затем мошенник в SMS или электронном письме отправляет жертве ссылку на поддельный сайт, где жертва должна произвести оплату за товар», — описал ход аферы Радек Йизба, эксперт исследовательской группы пражского филиала антивирусной компании Eset.





«После заполнения данных злоумышленники лишают жертву суммы денег за товар. Как вариант, мошенник пытается выяснить у жертвы остаток средств на банковском счете, а затем пытается похитить эту сумму», — добавил Джизба.





Мошенники на онлайн-базарах

По словам Джизбы, распространен и второй сценарий, когда злоумышленники на базарах активно ищут своих жертв и делают вид, что заинтересованы в предлагаемом товаре. «Когда они соглашаются купить товар, то требуют внести предоплату на случай, если продавец что-то не отправит или посылка придет поврежденной. Затем они выдают поддельный платежный шлюз за денежный депозитарий, управляемый интернет-базаром», — говорит эксперт по безопасности.





Таким образом, на интернет-базаре можно лишиться денег даже в том случае, если вы что-то продаете. Это не фантазия экспертов по безопасности, к сожалению, такие случаи встречаются и в полицейской статистике.





В полиции отмечают, преступники все чаще грабят не покупателя, а продавца. «Необходимо обдумать всю ситуацию и не идти на разглашение конфиденциальных данных или подтверждение бессмысленных сделок. Нужно помнить, что в этой среде даже незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям. Покупателю не нужны данные вашей кредитной карты, включая PIN-код, для отправки транзакции. Всегда достаточно номера вашего счета», — добавляет Ондржей Капр.





Подписки — золотая жила для киберпреступников

Киберпреступники также делают неплохой бизнес на подписках, предупреждает компания Check Point, специализирующаяся на кибербезопасности. «Важно отметить, что продаваемые таким образом учетные записи часто связаны с другими киберпреступлениями. Большинство учетных записей приобретается с помощью украденных учетных данных или со взломанных учетных записей. Поэтому злоумышленники могут предлагать значительно более низкие цены», — предупреждает Павел Крейчи, инженер по безопасности компании Check Point.





«Любой преступник, в том числе и киберпреступник, может не выполнить свою часть сделки. Мы наблюдали ряд случаев, когда после оплаты пользователь вообще не получал доступа или получал его через некоторое время», — предупредил Крейчи.





Поэтому пользователям следует с осторожностью относиться к подобным привлекательным предложениям. Вместо того чтобы сэкономить, они могут остаться без денег.





Подписки могут стать ловушкой для пользователей даже в тех случаях, где не замешаны хакеры. Поэтому, прежде чем оплачивать членство/сервис, лучше проверить отзывы и условия. Процедура такая же, как и при заказе физических товаров.





Если у вас есть бесплатная пробная версия и вы не хотите продолжать пользоваться услугой, необходимо своевременно отказаться от нее. По истечении срока действия следует автоматический платеж, и не каждый провайдер возвращает деньги. Кроме того, следите за приближением даты окончания срока действия предоплаченной услуги (обычно уведомление об окончании срока действия не приходит заранее, до списания денег за следующий период).





«Время от времени полезно проводить ревизию предоплаченных услуг и отменять членство, если вы его не используете. Это позволит сэкономить до нескольких тысяч крон в год», — советует менеджер по безопасности клиентов компании Česká spořitelna.













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