Торговые сети в Чехии, возможно, будут обжаловать миллионные штрафы за фальшивые скидки
3 июня 2024
14:00
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Не только в Чехии торговые сети ломают голову над тем, должны ли они соотносить процентную скидку с самой низкой ценой за последние 30 дней. Директива ЕС и чешский закон о защите прав потребителей не содержат четкого указания на этот счет, однако в руководстве Европейской комиссии по регулированию это указано. Окончательно этот вопрос должен прояснить Суд ЕС после обращения немецкой сети Aldi.
Сеть магазинов Albert пытается взыскать 1,4 миллиона крон штрафов, недавно наложенных Чешской торговой инспекцией за фальсификацию скидок. Об этом портал 420on сообщал в этой статье. Albert утверждает, что ни один обязательный нормативный акт не описывает штрафы, наложенные ČOI.
Хотя на ценниках Albert указывал предыдущую самую низкую цену за 30 дней, он также указывал рядом с ней «обычную цену» и рассчитывал скидку исходя из нее. Он сослался на практику, якобы применяемую в других странах, таких как Германия и Испания. По мнению инспекции, скидка должна рассчитываться по самой низкой цене за предыдущий месяц.
Журналисты также обратились к другим оштрафованным сетям, Kaufland и Penny, чтобы узнать, не собираются ли они подавать судебный иск. Они не подтвердили это, но заявили, что оспаривают некоторые штрафы, наложенные ČOI.
Томаш Пруза, президент Конфедерации торговли и туризма Чешской Республики, защищает их. «Мы убеждены, что проверка в данном случае выходит далеко за рамки европейского законодательства и того, как оно было переведено в чешский закон», — говорит он.
«Закон четко требует, чтобы покупатель был проинформирован о самой низкой цене за последние тридцать дней, что наши члены должным образом выполнили. Но в законе ничего не сказано о том, что скидка рассчитывается по этой самой низкой цене», — добавил он.
Поэтому он считает штрафы необоснованными. «Мы ожидаем, что инспекция отменит их», — заключил Пруза. По его словам, покупатели также оценивают выгоду от скидки по обычной цене, а не по самой низкой цене за последнее время.
Однако и ČOI, и Министерство промышленности и торговли, разработавшее поправку к Закону о защите прав потребителей, ссылаются на рекомендации Европейской комиссии по регулированию. В них говорится, что «ценовая скидка должна быть представлена с использованием предыдущей цены, указанной в качестве справочной цены», а также содержится ссылка на пункт с правилом 30 дней для справочной цены.
Представитель Управления торговой инспекции Франтишек Котрба сообщил, что Aldi направила предварительный вопрос в Суд ЕС. По оценкам министерства, решение может быть вынесено в июле или даже в сентябре.
Юристы поддерживают инспекцию. «Мы считаем толкование Чешской торговой инспекции, требующее, чтобы процентное обозначение суммы скидки было связано с самой низкой базовой ценой за последние тридцать дней, логичным и правильным», — сказал адвокат Милош Кулда из Peyton Legal.
«Напротив, аргументация магазина, по нашему мнению, в корне противоречит смыслу и цели нового законодательства и увеличивает риск того, что потребитель может быть введен в заблуждение во время скидочных акций», — отметил он.
Кулда добавил, что именно указание процентной скидки оказывает наибольшее влияние на покупателей. Якуб Свобода из Arzinger & Partners придерживается того же мнения. Он считает, что всегда следует использовать ту интерпретацию, которая более благоприятна для потребителей.
«Цель этих правил — обеспечить потребителя четкой и прозрачной информацией о ценах на товары и знать, к какой цене применяется скидка. Я очень сомневаюсь, что действия ритейлера в данном случае удовлетворяют этому толкованию», — сказал Свобода.
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