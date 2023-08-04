Семейные развлечения в Чехии: от зоопарков до парков аттракционов

1. Откройте для себя интерактивные музеи







Чехия может похвастаться целым рядом интерактивных музеев, которые сочетают в себе развлекательную и образовательную составляющие, обеспечивая познавательный процесс как для детей, так и для взрослых. Посетив Национальный технический музей в Праге, вы отправитесь в увлекательное путешествие по истории техники, где представлены интерактивные экспонаты, способные увлечь любознательные умы. Не забудьте посетить музей Lego — место, где собраны впечатляющие конструкции Lego и интерактивные игровые зоны для любителей Lego всех возрастов.

Сайты:





Национальный технический музей: www.ntm.cz/en

Музей Лего: www.legomuseum.cz/en









2. Посетите зоопарки и парки дикой природы





Для любителей животных зоопарки и парки дикой природы Чехии — обязательный пункт посещения. Пражский зоопарк, один из лучших зоопарков мира, обеспечит вам увлекательный день, наполненный близким знакомством с разнообразными дикими животными со всего мира.

Вы также можете посетить сафари-парк в Двур-Кралове (Dvur Kralove Safari Park), где во время приключенческого сафари-тура ваша семья почувствует себя в африканской саванне в самом центре Европы.

Сайты:









3. Приключения в парках развлечений





Чехия может похвастаться множеством парков аттракционов, которые обещают много часов веселья и радости для всей семьи. Посетите очаровательный парк «Миракулум» в Миловицах, где дети могут дать волю своей фантазии в уникальных игровых зонах, домиках на деревьях и водных аттракционах. Также можно отправиться в пражский LUNAPARK KAREL HELFER A SYNOVÉ — классический парк развлечений с захватывающими аттракционами и карнавальными играми, которые порадуют и малышей, и подростков.





Сайты:





Парк «Миракулум»: www.mirakulum.cz/en

LUNAPARK KAREL HELFER A SYNOVÉ: www.lunaparkpraha.cz/en









4. Погрузиться в мир природы в ботаническом саду





Отвлекитесь от городской суеты и погрузитесь всей семьей в спокойствие ботанических садов Чехии. Ботанический сад Troja в Праге предлагает обширную коллекцию экзотических растений и тематические оранжереи, что делает его идеальным местом для спокойной семейной прогулки.

Сайт:





Troja Botanical Garden: www.botanicka.cz/en





5. День в парке





Чехия с ее обилием парков и зеленых зон приглашает семьи на неспешные пикники, игровые площадки и развлекательные мероприятия. Популярностью пользуется пражский парк Риегровы Сады, где вы найдете великолепный вид на город, открытые пространства для пикников и игровую площадку для малышей.





Сайт:





Riegrovy Sady Park: www.praha.eu/jnp/en/entertainment/parks/riegrovy_sady_park.html







Чехия предлагает множество развлечений для всей семьи, которые останутся в памяти на долгие годы: интерактивные музеи, знакомство с дикой природой, захватывающие парки аттракционов и безмятежные ботанические сады и парки.





Так что собирайте своих близких, отправляйтесь в восхитительное путешествие и делитесь этой статьей со своими друзьями в социальных сетях.





Примечание: более подробную информацию о достопримечательностях и мероприятиях в Чехии, ориентированных на семейный отдых, можно найти на официальном туристическом сайте: www.czechtourism.com.











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