Семейные развлечения в Чехии: от зоопарков до парков аттракционов
6 АВГУСТА 2023
16:13
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Чехия с ее чарующим обаянием и множеством достопримечательностей предлагает восхитительный набор впечатлений для семей любого уровня достатка. От интерактивных музеев, оживляющих историю, до завораживающих зоопарков и захватывающих парков аттракционов — Чехии есть что предложить каждому члену вашей семьи.
1. Откройте для себя интерактивные музеи
Чехия может похвастаться целым рядом интерактивных музеев, которые сочетают в себе развлекательную и образовательную составляющие, обеспечивая познавательный процесс как для детей, так и для взрослых. Посетив Национальный технический музей в Праге, вы отправитесь в увлекательное путешествие по истории техники, где представлены интерактивные экспонаты, способные увлечь любознательные умы. Не забудьте посетить музей Lego — место, где собраны впечатляющие конструкции Lego и интерактивные игровые зоны для любителей Lego всех возрастов.
Сайты:
- Национальный технический музей: www.ntm.cz/en
- Музей Лего: www.legomuseum.cz/en
2. Посетите зоопарки и парки дикой природы
Для любителей животных зоопарки и парки дикой природы Чехии — обязательный пункт посещения. Пражский зоопарк, один из лучших зоопарков мира, обеспечит вам увлекательный день, наполненный близким знакомством с разнообразными дикими животными со всего мира.
Вы также можете посетить сафари-парк в Двур-Кралове (Dvur Kralove Safari Park), где во время приключенческого сафари-тура ваша семья почувствует себя в африканской саванне в самом центре Европы.
Сайты:
- Пражский зоопарк: www.zoopraha.cz/en
- Сафари-парк Двур-Кралове: www.zoodvurkralove.cz/en
3. Приключения в парках развлечений
Чехия может похвастаться множеством парков аттракционов, которые обещают много часов веселья и радости для всей семьи. Посетите очаровательный парк «Миракулум» в Миловицах, где дети могут дать волю своей фантазии в уникальных игровых зонах, домиках на деревьях и водных аттракционах. Также можно отправиться в пражский LUNAPARK KAREL HELFER A SYNOVÉ — классический парк развлечений с захватывающими аттракционами и карнавальными играми, которые порадуют и малышей, и подростков.
Сайты:
- Парк «Миракулум»: www.mirakulum.cz/en
- LUNAPARK KAREL HELFER A SYNOVÉ: www.lunaparkpraha.cz/en
4. Погрузиться в мир природы в ботаническом саду
Отвлекитесь от городской суеты и погрузитесь всей семьей в спокойствие ботанических садов Чехии. Ботанический сад Troja в Праге предлагает обширную коллекцию экзотических растений и тематические оранжереи, что делает его идеальным местом для спокойной семейной прогулки.
Сайт:
- Troja Botanical Garden: www.botanicka.cz/en
5. День в парке
Чехия с ее обилием парков и зеленых зон приглашает семьи на неспешные пикники, игровые площадки и развлекательные мероприятия. Популярностью пользуется пражский парк Риегровы Сады, где вы найдете великолепный вид на город, открытые пространства для пикников и игровую площадку для малышей.
Сайт:
- Riegrovy Sady Park: www.praha.eu/jnp/en/entertainment/parks/riegrovy_sady_park.html
Чехия предлагает множество развлечений для всей семьи, которые останутся в памяти на долгие годы: интерактивные музеи, знакомство с дикой природой, захватывающие парки аттракционов и безмятежные ботанические сады и парки.
Так что собирайте своих близких, отправляйтесь в восхитительное путешествие и делитесь этой статьей со своими друзьями в социальных сетях.
Примечание: более подробную информацию о достопримечательностях и мероприятиях в Чехии, ориентированных на семейный отдых, можно найти на официальном туристическом сайте: www.czechtourism.com.
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