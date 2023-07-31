Ночная магия истории: «Ночь замков» в Чехии



«Ночь замков» (Hradozámecká noc), событие, показывающее памятники Чешской Республики в непривычное время и с нетрадиционной программой, пройдет 26 августа. Это уникальное мероприятие, впервые состоявшееся в 2010 году как эксперимент с участием 38 объектов, теперь охватывает десятки памятников, включая замки, монастыри, церкви, а также виллы и дворцы по всей стране.



Главным центром этого года станет государственный замок Hrádek u Nechanic. Посетителям предложат специальные экскурсии по интерьерам замка и дополнительные мероприятия. Это летнее охотничье и представительское имение рода Гаррахов — один из главных объектов 13-го выпуска проекта «По следам дворянских родов» Национального института памятников.

26 августа 2023 года в вечернее время, с 19:00 до 23:00, этот и другие памятники истории распахнут свои двери, чтобы позволить посетителям войти и исследовать их ночные тайны. Ожидается, что около ста таких объектов засияют под светом декоративного освещения, создавая волшебную атмосферу.





Но «Ночь замков» — это не просто осмотр исторических мест. Это праздник, где будут театрализованные и музыкальные представления, а также экскурсии в сопровождении «оживших» исторических персонажей и сказочных героев.





Организатором мероприятия выступает Национальный институт памятников ЧР.





Стоимость билетов: со скидками/бесплатно, проверяйте время открытия и стоимость входа ближе к дате





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