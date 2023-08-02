Хорваты догадались снизить цены на проживание на 60 процентов Новости 420on 2 АВГУСТА 2023 18:22 535

Низкая загруженность гостиниц и апартаментов вынуждает хорватских отельеров и арендодателей снижать цены. Наиболее активно цены снижались в Истрии — до 60%. На большей части хорватского побережья цены вернулись к прошлогоднему уровню.





В результате, как сообщается, на начало августа гостевые дома Истрии уже распроданы. Квартиры на большей части хорватского побережья также заполнены. «Цены прошлогодние», — отмечается на сайте.



«Все те арендодатели, которые подняли цены до нереального уровня, теперь быстро снижают их», — говорит Барбара Маркович, президент Хорватской ассоциации семейного размещения.



По мнению Игоря Макана, владельца агентства по аренде квартир и вилл, хорватские арендодатели должны завоевывать клиентов не снижением цен, а повышением качества предлагаемого жилья. «Мало того, необходимо повышать стандарты всего (хорватского) направления», — добавил он.



Глава Хорватской ассоциации туризма Борис Жгомба предупредил, что если гости не будут удовлетворены тем, что они получают за свои деньги, то это обязательно скажется на следующем сезоне. «Доверие гостей — вещь хрупкая», — добавил он.



Хорваты изначально завышали цены



Хорватские отельеры и арендодатели начали туристический сезон этого года со значительного повышения цен — примерно на 30%, а туристы начали отказываться от бронирований. По данным сайта Dnevnik.hr, в конце июня и в конце июля в Макарской Ривьере не хватало около трети гостей по сравнению с прошлым годом, а в Примостене — до половины.



Хорватские СМИ, в том числе газета Slobodna Dalmacija, писали, что в соответствии с установленными ценами семье из четырех человек пришлось бы заплатить 1 200 евро (около 28 000 крон) только за недельное проживание в частной квартире и около 4 000 евро (более 94 000 крон) в отеле.



Затем издание сравнило эти цены с предложениями туристических агентств, которые продавали недельное проживание в Египте или Тунисе по системе «все включено», включая перелет, примерно за 700 евро (около 16 500 крон). Таким образом, первоначально прогнозируемый рекордный сезон стал «уходить в туман». Теперь туристическая ассоциация полагает, что за весь сезон в Хорватии побывает примерно столько же туристов, сколько и в прошлом году.



Источник: По данным издания Danas, в Истрии апартаменты на четырех человек можно арендовать за 100 евро (2 935 крон) в сутки после 60-процентной скидки. Эта цена, по данным сайта, доступна и для «внутренних» туристов.В результате, как сообщается, на начало августа гостевые дома Истрии уже распроданы. Квартиры на большей части хорватского побережья также заполнены. «Цены прошлогодние», — отмечается на сайте.«Все те арендодатели, которые подняли цены до нереального уровня, теперь быстро снижают их», — говорит Барбара Маркович, президент Хорватской ассоциации семейного размещения.По мнению Игоря Макана, владельца агентства по аренде квартир и вилл, хорватские арендодатели должны завоевывать клиентов не снижением цен, а повышением качества предлагаемого жилья. «Мало того, необходимо повышать стандарты всего (хорватского) направления», — добавил он.Глава Хорватской ассоциации туризма Борис Жгомба предупредил, что если гости не будут удовлетворены тем, что они получают за свои деньги, то это обязательно скажется на следующем сезоне. «Доверие гостей — вещь хрупкая», — добавил он.Хорватские отельеры и арендодатели начали туристический сезон этого года со значительного повышения цен — примерно на 30%, а туристы начали отказываться от бронирований. По данным сайта Dnevnik.hr, в конце июня и в конце июля в Макарской Ривьере не хватало около трети гостей по сравнению с прошлым годом, а в Примостене — до половины.Хорватские СМИ, в том числе газета Slobodna Dalmacija, писали, что в соответствии с установленными ценами семье из четырех человек пришлось бы заплатить 1 200 евро (около 28 000 крон) только за недельное проживание в частной квартире и около 4 000 евро (более 94 000 крон) в отеле.Затем издание сравнило эти цены с предложениями туристических агентств, которые продавали недельное проживание в Египте или Тунисе по системе «все включено», включая перелет, примерно за 700 евро (около 16 500 крон). Таким образом, первоначально прогнозируемый рекордный сезон стал «уходить в туман». Теперь туристическая ассоциация полагает, что за весь сезон в Хорватии побывает примерно столько же туристов, сколько и в прошлом году.Источник: novinky.cz

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