Греция подарит неделю отдыха на Родосе туристам, чей отпуск был прерван из-за пожара Новости 420on 3 АВГУСТА 2023 09:18 218

Греция предложит неделю бесплатного отдыха на Родосе туристам, которые были вынуждены прервать свое пребывание на острове из-за недавних лесных пожаров. Это коснется и чешских туристов.





Туристические агентства в Чехии пока не располагают информацией о планируемой компенсации в виде недели отдыха на острове. «Мы сами узнали об этом из СМИ. В любом случае, у нас действует компенсация, по которой мы возвращаем клиентам всю стоимость тура или ее пропорциональную часть в зависимости от того, когда они были вынуждены покинуть остров», — заявили представители турфирм Fischer Jan Bezděk и Exim Tours Petr Kostka. Они добавили, что клиенты также получат 50%-ную скидку на следующий летний отдых по своему выбору, независимо от направления и дат.



«К сожалению, мы не знаем никаких подробностей. Однако, по словам премьер-министра Греции, все эвакуированные смогут этим воспользоваться», — сказала Люция Букованска, пресс-секретарь CK Blue Style, добавив, что не видит причин, по которым этот план не должен охватывать и чешских туристов.



По словам греческого премьер-министра, разрушительный пожар затронул менее 50 кв. км Родоса, что составляет 5% острова. «Остальная часть острова находится в полном порядке», — сказал он. Однако греческие власти заявили, что пламя выжгло 200 кв. км.



По данным сервера, в настоящее время на острове нет активных лесных пожаров, а прогноз погоды на ближайшие 15 дней, по словам премьер-министра, представляется «относительно благоприятным».



По данным Ekathimerini, метеорологи ожидают, что во второй половине недели температура воздуха в Греции вернется к 40 градусам. Весь август должен быть выше среднего по температуре.



Широкомасштабные пожары, охватившие остров Родос в последние дни, вынудили эвакуировать 25 тыс. человек, местных жителей и туристов. Мицотакис похвалил местные власти за их «эффективные усилия».



Многие туристы, покинувшие свои отели в результате пожара, сейчас пытаются вернуть свой багаж и документы, оставленные на острове.



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420on рекомендует: «Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит бесплатную неделю отдыха на Родосе весной и осенью следующего года. Это позволит им вернуться на остров и насладиться его красотой», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью газете Ekathimerini.Туристические агентства в Чехии пока не располагают информацией о планируемой компенсации в виде недели отдыха на острове. «Мы сами узнали об этом из СМИ. В любом случае, у нас действует компенсация, по которой мы возвращаем клиентам всю стоимость тура или ее пропорциональную часть в зависимости от того, когда они были вынуждены покинуть остров», — заявили представители турфирм Fischer Jan Bezděk и Exim Tours Petr Kostka. Они добавили, что клиенты также получат 50%-ную скидку на следующий летний отдых по своему выбору, независимо от направления и дат.«К сожалению, мы не знаем никаких подробностей. Однако, по словам премьер-министра Греции, все эвакуированные смогут этим воспользоваться», — сказала Люция Букованска, пресс-секретарь CK Blue Style, добавив, что не видит причин, по которым этот план не должен охватывать и чешских туристов.По словам греческого премьер-министра, разрушительный пожар затронул менее 50 кв. км Родоса, что составляет 5% острова. «Остальная часть острова находится в полном порядке», — сказал он. Однако греческие власти заявили, что пламя выжгло 200 кв. км.По данным сервера, в настоящее время на острове нет активных лесных пожаров, а прогноз погоды на ближайшие 15 дней, по словам премьер-министра, представляется «относительно благоприятным».По данным Ekathimerini, метеорологи ожидают, что во второй половине недели температура воздуха в Греции вернется к 40 градусам. Весь август должен быть выше среднего по температуре.Широкомасштабные пожары, охватившие остров Родос в последние дни, вынудили эвакуировать 25 тыс. человек, местных жителей и туристов. Мицотакис похвалил местные власти за их «эффективные усилия».Многие туристы, покинувшие свои отели в результате пожара, сейчас пытаются вернуть свой багаж и документы, оставленные на острове.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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