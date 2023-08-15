Чем опасен отдых в Греции: спасателей не хватает, количество смертей растет Новости 420on 16 АВГУСТА 2023 15:00 82

С начала летнего сезона в Греции погибли по меньшей мере 9 человек, в основном туристы, из-за того, что к ним не успела приехать скорая помощь. Среди них была 50-летняя женщина из Чехии, которая упала в обморок на пляже острова Тасос. Спасатели прибыли на место происшествия только через полчаса после вызова.





В июне 63-летняя женщина умерла, когда фургон доставил ее в больницу, поскольку единственная на острове машина скорой помощи занималась другим делом. На острове Лесбос женщина в возрасте 80 лет умерла, потеряв сознание во время купания. Ей удалось выбраться из воды, но пришлось ждать скорую помощь более двух часов. Когда медики приехали, они смогли лишь констатировать смерть. На острове Эвия женщину, попавшую в беду, доставил в больницу местный мэр, так как скорая помощь не могла приехать.



«Медицинские работники борются каждый день, они измотаны, работают даже ночью, у них нет выходных», — заявила недавно Гарифалия Каранасси, директор Ассоциации здравоохранения Коса. По ее словам, нехватка медицинских работников является трагической. В ассоциации также отметили, что одной из причин нехватки медицинских работников является резкая разница в оплате труда между частной и государственной системами здравоохранения, а также высокая арендная плата в туристических местах на небольших греческих островах.



В наиболее тяжелом положении находится остров Кос. На нем проживает 40 тыс. местных жителей, а в летний сезон здесь бывает до миллиона туристов. Между тем в 2021 г. уволились два врача местной больницы, и до сих пор им не найдена замена. В больнице также не хватает кардиолога и рентгенолога. Единственный оставшийся врач-кардиолог объявил забастовку в конце июня, проработав 28 дней подряд. Кроме того, на Косе не хватает парамедиков, поскольку из-за нехватки врачей может использоваться только одна из трех машин скорой помощи.



В последние недели греческое правительство также отреагировало на сложившуюся ситуацию, разрешив солдатам и пожарным работать в службе скорой помощи. В то же время правительство заявило, что уже направило эти подкрепления в 61 населенный пункт, в основном на острова, по всей Греции. «Мы направили на острова несколько спасателей с материка на время сезона. Наши коллеги вынуждены отменить свои отпуска из-за сложившейся ситуации, и, конечно, это лишь временное решение», — заявил Гиоргос Матиопулос, глава крупнейшей греческой спасательной службы EKAV. Последняя и раньше предупреждала, что вызов солдат или пожарных ничего не решит, поскольку даже водитель машины скорой помощи должен иметь базовую подготовку и не заменит отсутствующих спасателей.



Конфедерация работников больниц также критикует правительство за то, что оно не решает проблему здравоохранения, хотя и определило ее в качестве приоритетной. Правительство хочет в ближайшее время привлечь в сектор здравоохранения 10 000 человек, но, по мнению конфедерации, этого недостаточно, поскольку, по оценкам, в 2023 г. греческий сектор здравоохранения покинут около 5 000 человек.



Источник: Правительство Греции приняло решение о том, что спасателями могут быть солдаты или пожарные, однако глава крупнейшей спасательной службы утверждает, что это не выход, и предупреждает, что в долгосрочной перспективе система спасения будет недофинансирована. Об этом сообщают Politico и France24.В июне 63-летняя женщина умерла, когда фургон доставил ее в больницу, поскольку единственная на острове машина скорой помощи занималась другим делом. На острове Лесбос женщина в возрасте 80 лет умерла, потеряв сознание во время купания. Ей удалось выбраться из воды, но пришлось ждать скорую помощь более двух часов. Когда медики приехали, они смогли лишь констатировать смерть. На острове Эвия женщину, попавшую в беду, доставил в больницу местный мэр, так как скорая помощь не могла приехать.«Медицинские работники борются каждый день, они измотаны, работают даже ночью, у них нет выходных», — заявила недавно Гарифалия Каранасси, директор Ассоциации здравоохранения Коса. По ее словам, нехватка медицинских работников является трагической. В ассоциации также отметили, что одной из причин нехватки медицинских работников является резкая разница в оплате труда между частной и государственной системами здравоохранения, а также высокая арендная плата в туристических местах на небольших греческих островах.В наиболее тяжелом положении находится остров Кос. На нем проживает 40 тыс. местных жителей, а в летний сезон здесь бывает до миллиона туристов. Между тем в 2021 г. уволились два врача местной больницы, и до сих пор им не найдена замена. В больнице также не хватает кардиолога и рентгенолога. Единственный оставшийся врач-кардиолог объявил забастовку в конце июня, проработав 28 дней подряд. Кроме того, на Косе не хватает парамедиков, поскольку из-за нехватки врачей может использоваться только одна из трех машин скорой помощи.В последние недели греческое правительство также отреагировало на сложившуюся ситуацию, разрешив солдатам и пожарным работать в службе скорой помощи. В то же время правительство заявило, что уже направило эти подкрепления в 61 населенный пункт, в основном на острова, по всей Греции. «Мы направили на острова несколько спасателей с материка на время сезона. Наши коллеги вынуждены отменить свои отпуска из-за сложившейся ситуации, и, конечно, это лишь временное решение», — заявил Гиоргос Матиопулос, глава крупнейшей греческой спасательной службы EKAV. Последняя и раньше предупреждала, что вызов солдат или пожарных ничего не решит, поскольку даже водитель машины скорой помощи должен иметь базовую подготовку и не заменит отсутствующих спасателей.Конфедерация работников больниц также критикует правительство за то, что оно не решает проблему здравоохранения, хотя и определило ее в качестве приоритетной. Правительство хочет в ближайшее время привлечь в сектор здравоохранения 10 000 человек, но, по мнению конфедерации, этого недостаточно, поскольку, по оценкам, в 2023 г. греческий сектор здравоохранения покинут около 5 000 человек.Источник: echo24.cz





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