Трагедия в Австрии: чешский турист утонул на глазах у своего сына

Очевидцы, находящиеся на месте происшествия, первоначально заметили мальчика в зоне бедствия и незамедлительно попытались оказать ему помощь. Однако из-за языкового барьера им не удалось сразу понять, что неподалеку от ребенка его отец оказался в критической ситуации. К сожалению, когда это стало очевидным, было уже поздно.

Спасатели обнаружили тело мужчины на глубине примерно 6 метров в 30 метрах от берега. Несмотря на усилия, попытки вернуть его к жизни не дали результата. В это время кризисная бригада заботилась о ребенке. По предварительным данным, отец и сын прибыли в Зеехам для короткого отдыха.













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