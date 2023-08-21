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Трагедия в Австрии: чешский турист утонул на глазах у своего сына

Анастасия Князева
21 АВГУСТА 2023
17:00
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В спокойных водах озера возле австрийской деревни Зеехам произошла трагедия. 34-летний гражданин Чехии утонул в присутствии своего 6-летнего сына рано утром в субботу. По информации Австрийского информационного агентства (APA), случай подтвердила местная полиция.
Очевидцы, находящиеся на месте происшествия, первоначально заметили мальчика в зоне бедствия и незамедлительно попытались оказать ему помощь. Однако из-за языкового барьера им не удалось сразу понять, что неподалеку от ребенка его отец оказался в критической ситуации. К сожалению, когда это стало очевидным, было уже поздно.
 
Спасатели обнаружили тело мужчины на глубине примерно 6 метров в 30 метрах от берега. Несмотря на усилия, попытки вернуть его к жизни не дали результата. В это время кризисная бригада заботилась о ребенке. По предварительным данным, отец и сын прибыли в Зеехам для короткого отдыха. 



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Чехия Австрия озеро

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