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В рубриках:
Образование и наука // ВУЗы // Частные // Онлайн курсы чешского языка - Czech me up
Образование и наука // Учебные центры, курсы // Подготовительные // Онлайн курсы чешского языка - Czech me up
Образование и наука // Языковые школы // Онлайн курсы чешского языка - Czech me up

Онлайн курсы чешского языка - Czech me up

Czech me up - современная языковая школа в Праге. Обучаем чешскому языку онлайн для комфортной учёбы и работы в Чехии. Имеем огромный опыт в работе с иностранными студентами, поможем поступить в чешский ВУЗ без потери года на языковых курсах. Образовательные программы и услуги школы: - Интерактивный курс чешского с нуля до А2, который вы освоите за 2,5 месяца! - Классические онлайн занятия в группах или индивидуально с преподавателем. - Услуги курирования для поступления в чешский ВУЗ, визовые консультации. Свяжитесь с менеджером школы, чтобы получить бесплатную консультацию по вопросам изучения языка и визовым нюансам Чехии.
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Контакты
https://czechmeup.cz/?utm_source=katalogi&utm_medium=420oncz
+420773455772
Jankovcova 18a


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