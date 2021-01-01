Онлайн курсы чешского языка - Czech me up

Czech me up - современная языковая школа в Праге. Обучаем чешскому языку онлайн для комфортной учёбы и работы в Чехии.
Имеем огромный опыт в работе с иностранными студентами, поможем поступить в чешский ВУЗ без потери года на языковых курсах.
Образовательные программы и услуги школы:
- Интерактивный курс чешского с нуля до А2, который вы освоите за 2,5 месяца!
- Классические онлайн занятия в группах или индивидуально с преподавателем.
- Услуги курирования для поступления в чешский ВУЗ, визовые консультации.
Свяжитесь с менеджером школы, чтобы получить бесплатную консультацию по вопросам изучения языка и визовым нюансам Чехии.