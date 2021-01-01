Магазины // Техника и электроника // AppleTRH.cz Продажа компьютеров и планшетов торговой марки Apple. Ремонт техники Apple любой сложности. Произведем качественный ремонт любому Вашему устройству быстро, качественно и с гарантией.
Услуги // Ремонт электроники и техники // AppleTRH.cz Продажа компьютеров и планшетов торговой марки Apple. Ремонт техники Apple любой сложности. Произведем качественный ремонт любому Вашему устройству быстро, качественно и с гарантией.
AppleTRH.cz Продажа компьютеров и планшетов торговой марки Apple. Ремонт техники Apple любой сложности. Произведем качественный ремонт любому Вашему устройству быстро, качественно и с гарантией.
AppleTRH.cz Продажа и ремонт техники Apple
Производим ремонты всех устройств торговой марки Apple любой сложности. Имеем в арсенале профессиональное оборудование, а также сервисных инженеров высокой квалификации, которые произведут качественный ремонт любому Вашему устройству быстро, качественно и с гарантией.
Plzeňská 943/33, Praha 5, 150 00
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Часы работы: Понедельник - Пятница 10:00-19:00, Суббота 10:00-13:00. Как к нам добраться? 5 минут пешком от Метро Anděl ( жёлтая ветка - B ). Трамвай: 9, 10, 15, 16 остановка Bertramka