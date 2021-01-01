Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.43
USD
22.53
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 0 °C
В рубриках:
Магазины // Техника и электроника // AppleTRH.cz Продажа компьютеров и планшетов торговой марки Apple. Ремонт техники Apple любой сложности. Произведем качественный ремонт любому Вашему устройству быстро, качественно и с гарантией.
Услуги // Ремонт электроники и техники // AppleTRH.cz Продажа компьютеров и планшетов торговой марки Apple. Ремонт техники Apple любой сложности. Произведем качественный ремонт любому Вашему устройству быстро, качественно и с гарантией.

AppleTRH.cz Продажа компьютеров и планшетов торговой марки Apple. Ремонт техники Apple любой сложности. Произведем качественный ремонт любому Вашему устройству быстро, качественно и с гарантией.

AppleTRH.cz Продажа и ремонт техники Apple Производим ремонты всех устройств торговой марки Apple любой сложности. Имеем в арсенале профессиональное оборудование, а также сервисных инженеров высокой квалификации, которые произведут качественный ремонт любому Вашему устройству быстро, качественно и с гарантией.
33
Контакты
https://appletrh.cz/
+420777521772
Plzeňská 943/33, Praha 5, 150 00 , Часы работы: Понедельник - Пятница 10:00-19:00, Суббота 10:00-13:00. Как к нам добраться? 5 минут пешком от Метро Anděl ( жёлтая ветка - B ). Трамвай: 9, 10, 15, 16 остановка Bertramka


Мобильная версия