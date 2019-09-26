Осторожно, EET: время обновлять сертификаты или готовиться к подключению

Система электронного учета выручки (EET) была запущена в Чехии в декабре 2016 года. В скором времени произойдут два связанных с ней важных события: потребуют обновления кассовые электронные сертификаты, а сама система будет расширена на малый бизнес.

Срок действия сертификатов

Чешское Финансовое управление 26 сентября напомнило о том, что срок действия сертификатов для кассовых аппаратов, подключенных к EET, составляет три года. Таким образом, предпринимателям, которые подключились к системе при ее запуске, в скором времени придется эти сертификаты обновить. В ноябре 2019 года истекает срок действия у 52 тысяч сертификатов, а в феврале 2020-го — еще у 112 тысяч.

Как продлить сертификат для EET

Сделать это можно уже сейчас — бесплатно и не выходя из дома. И нужно: если дедлайн будет пропущен, обновить или продлить сертификат уже не удастся, придется получать новый.

Для обновления необходимо зайти в веб-приложение Elektronická evidence tržeb на Налоговом портале. В его разделе CERTIFIKÁTY можно узнать срок действия сертификата, установить уведомления о его скором истечении и при необходимость провести обновление. Сделать это каким-либо другим способом, кроме электронного, нельзя.

Как и когда будет проходить расширение EET

24 сентября президент Чехии Милош Земан подписал закон об EET, который предполагает обязательное подключение к системе электронного учета выручки ремесленников, таксистов, врачей, юристов и всех представителей малого бизнеса. EET затронет и такие небанальные сферы, как разведение верблюдов или космический транспорт — этот казус вызвал бурное обсуждение в парламенте.

Изменения вступят в силу 1 апреля или 1 мая 2020 года, в зависимости о того, когда документ успеют включить в свод законов. Помимо прочего с этой даты в чеках придется указывать идентификационный номер налогоплательщика — DIČ.

Что касается малого бизнеса, закон вышел более лояльным к нему, чем изначально задумывался Минфином. В процессе обсуждения был повышен лимит выручки, до которого предприниматели смогут отчитываться в упрощенном режиме, без подключения к электронной системе. Он составляет 600 тысяч крон в год вместо изначально предложенных Минфином 200 тысяч. Предприниматели с такой выручкой, платящие при этом налог на доходы физических лиц (в случае, если они предоставляют медицинские услуги, оплачиваемые из фонда всеобщего медицинского страхования, юридическая форма не имеет значения), не являющиеся плательщиками НДС и имеющие на более двух сотрудников, смогут использовать только бумажные квитанции и подавать отчет финансовым органам раз в квартал.

Также закон снижает ставку налога на добавленную стоимость в ряде областей — ремонт обуви, одежды и велосипедов, мытье окон, парикмахерские услуги, уход на дому за детьми, пожилыми людьми и инвалидами, водопровод и канализация и др. — до 10%. Кроме того, НДС в 10% будет законодательно установлен для книг, электронных книг и аудиокниг.

Наконец, в новом законе прописан ряд пунктов, ранее утвержденных постановлениями правительства. Это, в частности, освобождение от электронного учета выручки незрячих и глухих предпринимателей, а также продавцов карпов в канун Рождества, с 18 по 24 декабря.

История внедрения EET и борьбы за ее расширение

Изначально планировалось, что внедрение системы электронного учета будет состоять из четырех этапов. Пока были реализованы первые два, для заведений общепита и гостиничного бизнеса (декабрь-2016), а затем — для оптовой и розничной торговли (март-2017). Третья волна (планировалась на март 2018 года) была нацелена на ремесленников, компании в сфере транспорта и сельского хозяйства, четвертая (июнь-2018) — на всех остальных.

Однако в декабре 2017 года Конституционный суд отменил некоторые положения закона об EET, помешав таким образом реализации третьей и четвертой фазы. Те компании, которые уже перешли на электронную систему, изменения тоже затронули. В частности, было отменено требование указывать на чеках DIČ. Конституционный суд также отметил, что работа над положениями о ЕЕТ должна проходить одновременно с изменением законодательства, а не на основании постановлений правительства. После этого развернулась мощная законотворческая деятельность.

Депутаты нижней палаты парламента одобрили расширение EET в июне 2019 года, слив два последних этапа в один, но Сенат наложил вето на этот законопроект. Тогда звучали убедительные заявления о том, что система EET в целом неэффективна и ее внедрение было ошибкой. Однако парламентарии не сдались и после каникул, в середине сентября 2019 года, преодолели вето Сената.