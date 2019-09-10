Билеты на общественный транспорт Праги в 2019 году: сколько стоят и как купить

Сколько сейчас стоит проезд в общественном транспорте чешской столицы? Какие варианты билетов существуют? Читайте в материале для туристов и тех, кто недавно переехал.

Фото: dpp.cz

Система пражского общественного транспорта

Пражский общественный транспорт — метро, трамваи, автобусы, поезда в рамках города, паромы через Влтаву и фуникулер на Петршинский холм — объединены в единую сеть, в которой действуют единые билеты. Все типы билетов сейчас позволяют совершать любое число пересадок между разными маршрутами и типами транспорта (пример: с метро на один трамвай, затем на другой), и их действие ограничено временем.

Типы билетов

В 2019 году для проезда в общественном транспорте Праги популярнее всего два вида билетов: долгосрочный, который действует 90 минут и стоит 32 кроны, и краткосрочный, позволяющий ездить в течение 30 минут за 24 кроны. Также есть билеты на сутки стоимостью 110 крон и на трое суток за 330 крон.

Во всех случаях, кроме последнего, дети в возрасте от 6 до 15 лет и пожилые люди в возрасте 60-70 лет могут купить льготный (zvýhodněné) билет за полцены. Дети до 6 лет и пассажиры старше 70 могут ездить бесплатно. Детям старше 10 лет и пенсионерам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий возраст. Билеты на трое суток всегда стоят полную цену.

В то же время при оформлении специального документа, подтверждающего право на льготный проезд (Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného), бесплатно могут ездить пассажиры младше 15 лет и старше 65. Оформить его можно в информационных центрах Транспортного предприятия Праги.

При посадке в общественном транспорте нужно немедленно прокомпостировать билет в валидаторе, иначе он считается недействительным. От напечатанной даты отсчитывается срок действия проездного документа. Валидируют билет только один раз независимо от числа пересадок.

Провоз крупного багажа (от 25×45×70 см) стоит 16 крон, собаку, велосипед и детскую коляску с ребенком в пражском общественном транспорте можно возить бесплатно.

Проездным билетам и их оформлению будет посвящена отдельная статья.

Штрафы за безбилетный проезд

Проезд в Праге без билета или с недействительным (невалидированным) проездным документом в 2019 году чреват штрафом в 1500 крон. При оплате на месте или в срок до 15 дней он снижается до 800 крон.

Как купить билеты на общественный транспорт Праги

Сделать это можно через автоматы в вестибюлях метро и на остановках наземного транспорта (в последние годы эти автоматы стали принимать не только монеты, но и банковские карты) и у продавцов в табачных магазинах («трафиках»). С 2019 года во всех пражских трамваях установлены автоматы, позволяющие оплатить билет бесконтактной банковской картой. Еще один вариант для тех, у кого есть сим-карта чешского мобильного оператора, – SMS-билет: отправив на номер 902 06 коды DPT24, DPT 32, DPT110 или DPT330, вы получите билеты на 30, 90 минут, сутки или трое суток соответственно.

Также купить билеты можно с помощью мобильного приложения PID Lítačka.

Где посмотреть расписание пражского общественного транспорта

Пражский транспорт довольно точно придерживается расписания, хотя сбои, конечно, бывают. Посмотреть график движения и выстроить маршрут можно на официальном сайте Транспортного предприятия Праги или в приложении PID Lítačka.

Как добраться из аэропорта или в аэропорт

Этот вопрос интересует большинство туристов, но актуален и для местных жителей. Ни железная дорога, ни метро, ни трамваи до аэропорта Вацлава Гавела пока не доходят, так что завершать путь в любом случае придется на автобусе. Главный маршрут — №119, который ведет в аэропорт от станции метро «Надражи Велеславин» (Nádraží Veleslavín) или трамвая Divoká Šárka. Ехать всего около 15 минут, интервалы между автобусами минимальные. От станции метро «Зличин» (Zličín) ходит автобус №100 — 18 минут в пути. На автобусе №191 можно за 50 минут доехать до метро «Андел» (Anděl).

В ночное время, с полуночи до четырех часов утра, автобус №910 позволяет попасть в центр, к станции метро «И.П.Павлова» (I.P.Pavlova), но путь занимает почти полтора часа. Во всех этих маршрутах действительны обычные билеты на пражский городской транспорт, а на остановках в аэропорту есть автоматы, позволяющие оплатить их банковской картой.

Добраться из аэропорта Вацлава Гавела в центр Праги также можно на автобусе-аэроэкспрессе, помеченном как AE. В нем не действуют билеты на общественный транспорт — оплачивать дорогу нужно у водителя. Стоимость — 60 крон для взрослых, 30 крон для детей 6-15 лет, дети до 6 лет — бесплатно. Путь из аэропорта до железнодорожного Главного вокзала занимает около 25 минут. Минус — ходит аэроэкспресс в направлении аэропорта только с 06:30 до 22:00, в обратном — с 05:30 до 21:00. По прилете в Прагу найти остановку аэроэкспресса можно у терминала 1.