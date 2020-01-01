Работник склада в Праге

Описание

Набираем работников на склад в Праге, Чехия.

Требуются работники склада: пиккеры, упаковщики, контроль качества.

Описание работы:

Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной. Маркировка, сортировка и упаковка товара.

Комфортные условия работы в дружном коллективе. Склад теплый, чистый. Рабочий день 12 часов, дневная смена. Склад находиться Прага-Зличин.

Заработная плата:

110-120 крон/час, 6 дней в неделю, 1 выходной день.

Дополнительно:

Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.

Требования:

- Мужчины, женщины, семейные пары

- Желание работать

Документы:

- ПМЖ в ЧР

- Паспорт ЕС.

По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону +420727818732 (Viber, WhatsApp)

Вакансии бесплатные.