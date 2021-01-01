Менеджер по онлайн-продажам для работы с маркетплейсами

Тип занятости Свободный график Профессия Менеджер по продажам Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата 25 000 CZK Компания BLASKOR s.r.o.

Описание Основные направления работы:

• Сопровождение и развитие работы с крупными розничными маркетплейсами: Amazon, eBay, Wish, Wildberries, Alza и пр.

• Организация создания контента под требования маркетплейсов (тексты аннотаций, описания товаров, изображений), в том числе работа с удаленными сотрудниками;

• Мониторинг правильности отображения цен и дисконта, оперативное исправление ошибок;

• Работа с обращениями покупателей на маркетплейсах;

• Оперативное взаимодействие с технической поддержкой маркетплейсов по текущим вопросам в рамках своей компетенции.

Требования • Мужчина/женщина от 20 до 35 лет;

• Образование высшее/неоконченное высшее;

• Знание русского языка - свободно, английского и чешского языка на уровне не ниже Intermediate (умение вести простой диалог и пользоваться переводчиками), знание других языков приветствуется (дополнительно).

• Пользователь ПК и оргтехники, Excel (сводные таблицы), способность работать с интерфейсами маркетплейсов (научим).

• Свободно и уверенно общаетесь с людьми, умеете работать онлайн, в том числе с удаленными сотрудниками;

• Опыт работы с маркетплейсами или опыт работы в онлайн продажах приветствуется, но не обязателен;

Условия • График работы: гибкий, большую часть работы можно выполнять дистанционно. Требуется результат, а не регулярное присутствие в офисе. Личные встречи примерно 2 раза в неделю обязательны для обмена опыта, мозговых штурмов, возможной отгрузки товара и т. д. Испытательный срок 1 месяц.

• Оплата: на испытательный срок Kč 20 000 после уплаты налогов. В последствии от Kč 25 000, зависит от выполняемых вами задач и вашей эффективности. Официальное трудоустройство.

• Офис в г. Прага, Радотин, центральная площадь, рядом ж/д станция и торговый центр.