Менеджер по онлайн-продажам для работы с маркетплейсами

Основные направления работы:
• Сопровождение и развитие работы с крупными розничными маркетплейсами: Amazon, eBay, Wish, Wildberries, Alza и пр.
• Организация создания контента под требования маркетплейсов (тексты аннотаций, описания товаров, изображений), в том числе работа с удаленными сотрудниками;
• Мониторинг правильности отображения цен и дисконта, оперативное исправление ошибок;
• Работа с обращениями покупателей на маркетплейсах;
• Оперативное взаимодействие с технической поддержкой маркетплейсов по текущим вопросам в рамках своей компетенции.
• Мужчина/женщина от 20 до 35 лет;
• Образование высшее/неоконченное высшее;
• Знание русского языка - свободно, английского и чешского языка на уровне не ниже Intermediate (умение вести простой диалог и пользоваться переводчиками), знание других языков приветствуется (дополнительно).
• Пользователь ПК и оргтехники, Excel (сводные таблицы), способность работать с интерфейсами маркетплейсов (научим).
• Свободно и уверенно общаетесь с людьми, умеете работать онлайн, в том числе с удаленными сотрудниками;
• Опыт работы с маркетплейсами или опыт работы в онлайн продажах приветствуется, но не обязателен;
• График работы: гибкий, большую часть работы можно выполнять дистанционно. Требуется результат, а не регулярное присутствие в офисе. Личные встречи примерно 2 раза в неделю обязательны для обмена опыта, мозговых штурмов, возможной отгрузки товара и т. д. Испытательный срок 1 месяц.
• Оплата: на испытательный срок Kč 20 000 после уплаты налогов. В последствии от Kč 25 000, зависит от выполняемых вами задач и вашей эффективности. Официальное трудоустройство.
• Офис в г. Прага, Радотин, центральная площадь, рядом ж/д станция и торговый центр.
Пожалуйста, отправляйте ваши резюме на blaskor.sro@gmail.com
Наталья Евстратова
blaskor.sro@gmail.com