Описание

Что предлагаем: •Работа в новом популярном концепте ресторана, у нас в Праге 2 заведения •Молодой коллектив •Возможность выбирать смены, расписание составляется каждую неделю •Работа на DPP/DPČ •Скидки на еду и напитки •Гибкий график, смены можно подстроить под расписание в университете •Легкодоступное расположенные заведений •смены утро / вечер/ целый день Что надо делать: •приготовление заготовок- фрукты, овощи, рыба •изготовление боулов из сделанных заготовок • поддержание чистоты на сменах •обслуживание клиентов за кассой