25 сентября
09:23
330
Сотрудник бистро
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Официант, Повар
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 7
Заработная плата
130 CZK
Компания
Art infinity europe
Описание
Что предлагаем: •Работа в новом популярном концепте ресторана, у нас в Праге 2 заведения •Молодой коллектив •Возможность выбирать смены, расписание составляется каждую неделю •Работа на DPP/DPČ •Скидки на еду и напитки •Гибкий график, смены можно подстроить под расписание в университете •Легкодоступное расположенные заведений •смены утро / вечер/ целый день Что надо делать: •приготовление заготовок- фрукты, овощи, рыба •изготовление боулов из сделанных заготовок • поддержание чистоты на сменах •обслуживание клиентов за кассой
Требования
Что мы ждём от тебя?
•знание чешского минимум на А2
•базовый английский
•тип визы, позволяющий работать на бригаде легально
•ответственность и активность
•желание работать
•умение работать в команде
•потравинаржски пруказ
•работать минимум 25 часов в неделю, в том числе будние дни.
Условия
Оплата:
После заучени 130,- /час чистыми- первые 2 месяца работы
Начиная с 3го месяца работы- 140,-/час чистыми
От полугода 150,-/час чистыми
От года работы - 160,- /час чистыми
Контакты:
Вероника
773156082