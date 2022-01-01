РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Требования:
• Высшее образование
• Проактивный менеджер по продажам в корпоративном сегменте с опытом работы в отелях от 3х лет
• Профессиональное знание системы HORES или подобных Omega и др.
• Отличное знание рынка гостиничных услуг
• Умение продвигать доп. сервисы, внедрение, аналитика
• Русский / английский язык - грамотная речь, умение вести переговоры и деловую переписку, формировать коммерческое предложение, владение навыками этикета
• Опыт успешных продаж, достижения
• Умение работать в команде, делегировать задачи, контролировать зоны ответственности
• Умение соблюдать корпоративные, сервисные и деловые стандарты;
Личные качества:
• Высокий уровень самоорганизации
• Умение работать в команде
• Коммуникабельность, активная жизненная позиция, оптимизм, открытость, ориентация на результат
• Умение работать в режиме многозадачности
• Креативность и проактивный подход к работе
Обязанности:
• Продвижение отеля и его услуг SPA, Wellness, Museum, мероприятия и конференции, ресторан
• Работа с ключевыми партнерами
• Привлечение новых клиентов
• Обеспечение процесса постоянного мониторинга рынка отельных услуг, изучение тенденций его развития, анализ текущей ситуации
• Анализ существующих показателей продаж
Условия:
Заработная плата: 70-150 тыс. - процент от продаж
График работы: 5/2
Работа в успешном и динамичном коллективе профессионалов
Kорпоративы и выездные мероприятия
Корпоративное обучение на международном уроане и широкие возможности для профессионального и карьерного роста
Специальные скидки на проживание в Отелях сети и питание
Кирилл
+420 778515581