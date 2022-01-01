Требования

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Требования:

• Высшее образование

• Проактивный менеджер по продажам в корпоративном сегменте с опытом работы в отелях от 3х лет

• Профессиональное знание системы HORES или подобных Omega и др.

• Отличное знание рынка гостиничных услуг

• Умение продвигать доп. сервисы, внедрение, аналитика

• Русский / английский язык - грамотная речь, умение вести переговоры и деловую переписку, формировать коммерческое предложение, владение навыками этикета

• Опыт успешных продаж, достижения

• Умение работать в команде, делегировать задачи, контролировать зоны ответственности

• Умение соблюдать корпоративные, сервисные и деловые стандарты;

Личные качества:

• Высокий уровень самоорганизации

• Умение работать в команде

• Коммуникабельность, активная жизненная позиция, оптимизм, открытость, ориентация на результат

• Умение работать в режиме многозадачности

• Креативность и проактивный подход к работе

Обязанности:

• Продвижение отеля и его услуг SPA, Wellness, Museum, мероприятия и конференции, ресторан

• Работа с ключевыми партнерами

• Привлечение новых клиентов

• Обеспечение процесса постоянного мониторинга рынка отельных услуг, изучение тенденций его развития, анализ текущей ситуации

• Анализ существующих показателей продаж