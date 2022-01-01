19 октября
12:53
69
Работники на производство рыбной продукции
Тип занятости
Полный день
Профессия
Животновод, Скотник, Доярка
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Personal Work
Описание
Требуются работники (женщины и мужчины) на производство рыбной продукции в городе Микулов . Оплата 105 Kč в час, 10-12 рабочих часов в день, 6 дней в неделю. Проживание БЕСПЛАТНО +420774444131 - Телефон, Viber
Условия
Работа заключается в порезке, вакуумировании и упаковке рыбной продукции
Контакты:
Elena Personal Work
+420774444131