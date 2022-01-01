Описание

Требуются мужчины и женщины на склад в Праге: пикеры, упаковщики, маркировщики. Работа официальная и постоянная. !!! По биометрии и польской визе не принимаем. Работа постоянная, дневные смены, график 5-6 дней в неделю по 12 часов. Помогаем с жильем рядом с местом работы. Склад находится в Праге от станции метро Зличин 5 км общ. автобусом. Обязанности: - работник склада (сборка заказов по наладной, пикеровка и упаковщика товара, контроль качества). Продукция: - телефоны, флэшки, наушники, электродетали и т.д. Требуются: - мужчины - женщины - семейные пары. Oплата: - 120 крон в час+бонус от предприятия Требуемые документы: Чешские документы, чешские визы, паспорт ЕС ( ID Card) или воссоединение с семьёй. Звоните (Viber, WhatsApp) +420727818732 Вакансия бесплатна!