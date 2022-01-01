Описание

На завод в городе Zahořany (Domažlice) ❗️Ищем сварщиков и работников со сварочным оборудованием❗ Сварщики: ⏰ 10 часов - 2 смены, есть возможность работать и в выходные ♂️ Сварка CO2 Оплата 190-210 крон/час Работники со сварочным оборудованием: ⏰ 8 часов - 3 смены, есть возможность работать и в выходные ♂️ Работа с оборудованием по варке деталей (работа не сложная) Оплата 180-200 крон/час Жилье 100 крон ночь Работа с оборудованием по варке деталей (+проходите обучение на погрузчик) 180 Kč - начальные умения варить, без сертификата 190 Kč - работник очень хорошо умеет варить, большой опыт, без сертификата 200 Kč - есть сертификат сварщика CO2 (+проходите обучение на погрузчик) 190 Kč - начальные умения варить CO2, без сертификата 200 Kč - работник очень хорошо умеет варить, большой опыт, без сертиф