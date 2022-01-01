Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
сварщиков металла
Вакансии
Партнер рубрики:
20 октября
13:13
16
сварщиков металла
Подобные вакансии
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб
ETM Solve s.r.o.
Cheb
Разработчик источников электропитания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Складник-оператор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Praha 1
Сварщик( уметь варить автогеном)
Personál work
Praha 1
Зварювальник півавтомат
Pixers S. R. O.
Pardubice
Тип занятости
Полный день
Профессия
Фрезеровщик, Контролёр ОТК, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
45 000 CZK
Описание
На завод в городе Zahořany (Domažlice) ❗️Ищем сварщиков и работников со сварочным оборудованием❗ Сварщики: ⏰ 10 часов - 2 смены, есть возможность работать и в выходные ♂️ Сварка CO2 Оплата 190-210 крон/час Работники со сварочным оборудованием: ⏰ 8 часов - 3 смены, есть возможность работать и в выходные ♂️ Работа с оборудованием по варке деталей (работа не сложная) Оплата 180-200 крон/час Жилье 100 крон ночь Работа с оборудованием по варке деталей (+проходите обучение на погрузчик) 180 Kč - начальные умения варить, без сертификата 190 Kč - работник очень хорошо умеет варить, большой опыт, без сертификата 200 Kč - есть сертификат сварщика CO2 (+проходите обучение на погрузчик) 190 Kč - начальные умения варить CO2, без сертификата 200 Kč - работник очень хорошо умеет варить, большой опыт, без сертиф
Контакты:

Shvalev Alexandr

[email protected]

+420778538175

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы