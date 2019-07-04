Чем заняться в Праге в выходные 5, 6 и 7 июля

Чехию ждет довольно редкое событие – длинный уик-энд. О том, как провести его в Праге, читайте в этом материале.

Prague Harley Days

Байкерский фестиваль стал неотъемлемой частью летней развлекательной программы. Каждый раз он собирает в Праге тысячи счастливых владельцев Harley Davidson и тех, кто только мечтает о собственном мотоцикле. В программе — мотопарад (байкеры стартуют у Выставиште в субботу в 10 утра и, проехав по центру Праги, в том числе по Вацлавской площади, вернутся сюда же к полудню), выставка современных и исторических мотоциклов, шоу каскадеров, конкурсы и многое другое.

Локация: выставочный центр Голешовице

Где: Areál Výstaviště, Praha 7

Когда: 5-6 июля

Вход: 600 крон, дети, пенсионеры и беременные — бесплатно

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Дни открытых дверей в Лихтенштейнском и Грзанском дворцах

В честь праздников чешское правительство откроет для посещения два своих объекта. Лихтенштейнский дворец, где в том числе представлена выставка официальных подарков, полученных премьер-министром Андреем Бабишем в заграничных поездках, можно осмотреть только в субботу, а Грзанский с видом на Прагу, который особенно ценил Томаш Гарриг Масарик, – еще и в субботу. Посетителей пускают организованными группами в сопровождении экскурсовода.

Локация: Лихтенштейнский и Грзанский дворцы

Где: Lichtenštejnský palác - Kampa, U Sovových mlýnů 4, Praha 1, Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1.

Когда: 5 и 6 июля (Лихтенштейнский – только 5-го) с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Специальная цена на билет в Национальный технический музей

В пятницу главное здание Национального технического музея, где на первом этаже представлена уникальная коллекция транспорта, можно посетить всего за 50 крон. Такие акции музей проводит несколько раз в честь государственных праздников.

Локация: Национальный технический музей

Где: Kostelní 42, Praha 7

Когда: 5 июля с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Экскурсии в пражском аэропорту

В длинный уик-энд аэропорт Вацлава Гавела предложит своим маленьким и взрослым гостям дополнительные экскурсии. Дети помимо прочего смогут пообщаться с пожарными, а взрослые – провести фотосъемку самолетов Aerobus 380 и Boeing 747 (в субботу). Экскурсии еще можно забронировать на сайте аэропорта.

Локация: аэропорт Вацлава Гавела

Где: Mezinárodní letiště Václava Havla Praha, K Letišti 6, Praha 6

Когда: 5-7 июля

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Летний театр под Жижковской телебашней

В рамках фестиваля Hvězdné léto на новой сцене в эти выходные состоятся два спектакля театра Kalich. 6 июля сыграют французскую комедию «Прощайте, я остаюсь» (Sbohem, zůstávám!), 7 июля – эксцентричный спектакль «Без предрассудков» (Bez předsudků). Билеты можно купить онлайн (ссылки с названия спектаклей) или в кассе в дни представлений.

Локация: Tower Park Praha

Где: Mahlerovy sady 1, Praha 3

Когда: 6 июля в 19:30, 7 июля в 20:00

Вход: от 499 крон

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Летний шекспировский фестиваль

Продолжается ежегодный Летний шекспировский фестиваль — крупнейшее театральное шоу под открытым небом, посвященное Уильяму Шекспиру. В Праге увидеть представления можно на двух сценах: в Королевском саду Пражского Града и во дворе Лихтенштейнского дворца. В эти выходные в Пражском Граде идет спектакль «Зимняя сказка». Онлайн-билеты уже распроданы, но в кассе, открытой с 18:00, они еще могут быть.

Локация: Королевский сад Пражского Града

Где: Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1, вход со стороны улицы Mariánské hradby

Когда: 5 и 6 июля с 20:30

Вход: 200-1090 крон

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Летняя сцена на Вышеграде

На Вышеграде театр Studio Dva в этот уик-энд играет современную постановку классической комедии «Блоха в ухе» (Brouk v hlavě). Информация о продаже билетов представлена на сайте театра.

Локация: Вышеград

Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2

Когда: 5 и 6 июля в 20:00

Вход: от 389 крон

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Концерт Эда Ширана

Эд Ширан выступит на пражском аэродроме Летняны в воскресенье, 7 июля, и устроит еще одно шоу на следующий день. В этот раз молодой певец едет в Прагу в рамках своего турне по Европе «Divide 2019», чтобы представить новый альбом. Шоу ожидается настолько масштабным, что в районе аэродрома на двое суток перекроют многие улицы.

Локация: аэродром Летняны

Где: Hůlkova 35, Praha 9

Когда: 7 июля в 19:00

Вход: 1600-2300 крон

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Уик-энд шоколада и скидок в POP Airport

Пражский аутлет POP Airport каждый день предлагает своим гостям товары премиум-класса по выгодным ценам, но лишь в длинный уик-энд с 5 по 7 июля посетителей ждут дополнительные скидки до 70%. Также в эти дни специальным гостем POP Airport станет производитель шоколада Chocotopia, который организует дегустацию и продажу лучших образцов своей продукции. Кроме того, посетители смогут сфотографироваться с восковой фигурой самой известной блондинки Голливуда.

Локация: Premium Outlet Prague Airport

Где: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice

Вход: бесплатно

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Město robotů

7 июля в торгово-развлекательном центре «Ходов» откроется интерактивная экспозиция «Город роботов» — Město robotů, которая ранее с успехом прошла более чем в 30 крупных городах Европы, собрав 30 млн посетителей. На площади в 1600 квадратных метров будут представлены 74 новейших робота. С ними можно общаться (многие из роботов «выучили» чешский язык), играть и даже танцевать. Экспонаты Město robotů копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют как люди, свободно перемещаются в пространстве и даже могут пригласить на свидание.

Локация: торговый центр Chodov

Где: Roztylská 2321/19, Praha 11

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Вход: от 349 крон

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Латиноамериканский фестиваль Sabor Latino Praha

В четвертый раз состоится фестиваль латиноамериканской культуры и гастрономии, название которого можно перевести как «вкус Латинской Америки». Посетителям обещают деликатесы, сувениры ручной работы, сальсу, румбу и танго под живую музыку, выступления мексиканских мариачи и индейского фольклорного коллектива и детский уголок с бесплатными мастер-классами и рисованием на лице.

Локация: площадь Республики, перед магазином Palladium

Где: náměstí Republiky, Praha 1

Когда: 5-7 июля с 11:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Мини-фестиваль искусства UMtrh

Фестиваль UMtrh в эти выходные пройдет на площади Яна Палаха перед Рудольфинумом под лозунгом «На крыльях лета». В нем примут участие чешские художники, ювелиры, дизайнеры, а также музыканты и другие творческие личности. Праздник будет интересен всем возрастным категориям и подойдет для семей с детьми. В творческой зоне можно создать собственный шедевр, например написать картину.

Локация: площадь Яна Палаха

Где: náměstí Jana Palacha, Praha 1

Когда: 6 и 7 июля

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Локация: Дворец Кинских

Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Словенское искусство 1870-1930 годов

Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.

Локация: школа верховой езды Пражского Града

Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка протокольных подарков в чешском Сенате



Интересно узнать, что дарят иностранные делегации на встречах чешским чиновникам? Тогда посетите выставку протокольных подарков в верхней палате парламента Чехии.



Локация: Senát Parlamentu ČR

Адрес: Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

Время проведения: 10:00-16:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5, Praha 1

Время проведения: 10:00-19:00

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Jiřičná: ретроспективная выставка



Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX дает полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.



Локация: Centrum současného umění DOX

Адрес: Poupětova 1, Praha 7

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 40-180 крон

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Йозеф Шима: дорога к «Высокой игре»



В Вальдштейнском манеже с 19 апреля по 27 июля 2019 года можно познакомиться с творчеством Йозефа Шимы, одного из наиболее значительных представителей сюрреализма и абстрактной живописи в современном европейском искусстве. Йозеф Шима (1891-1971) — чешский художник, но, поскольку он почти 50 лет жил и творил в Париже, его иногда считают французским живописцем.



Локация: Вальдштейнский манеж

Адрес: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150-220 крон

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