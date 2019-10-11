Чем заняться в Праге в выходные 12 и 13 октября

Почти летняя погода, которую обещают пражанам синоптики, позволит днем насладиться гастрономическими акциями на любой вкус, а вечером – фестивалем света и цифрового искусства Signal. Завершить выходные предлагаем на танцполе. Красивого отдыха!

Фото: Prague City Tourism

Фестиваль современного искусства 4+4 dny v pohybu

В субботу ценителям современного искусства представится последняя возможность посетить фестиваль, который восемь дней наполнял Прагу «культурным адреналином»: актуальными провокационными акциями в различных жанрах, от танца до театра, включая выставки и аудиовизуальные проекты. Главная экспозиция под названием Nikdo nemá nic при участии более чем 60 представителей мира современного искусства проходит в Десфоурском дворце на Флоренце.

Где: Десфоурский дворц, театры Archa и Ponec, центр современного искусства DOX, карлинские казармы и др.

Когда: до 12 октября

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Фестиваль цифрового искусства и креативной культуры Signal

Акция в самом разгаре. В этом году в ее рамках можно увидеть 18 светомузыкальных инсталляций и проекций на трех маршрутах — по Старому городу, Мала-Стране и Карлину. Тема нынешнего фестиваля — 30 лет революции. Signal также подготовил галерейную зону: шесть инсталляций можно посетить по единому билету.

Где: 18 точек в Праге

Когда: до 13 октября

Вход: бесплатно, в галерейную зону — 200 крон в предпродаже, 300 крон на месте

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Концерт группы «Время и Стекло»

В воскресенье украинский дуэт «Время и Стекло» даст свой первый концерт в Праге. Надя Дорофеева (Додо) и Алексей Завгородний (Позитив) исполнят хиты со своих трех студийных альбомов — «Навернопотомучто», «На Стиле», «Е,Бой», «Песню про лицо» и другие, и, возможно, новые композиции с пластинки, которая сейчас готовится к выходу. Купить билеты на концерт группы «Время и Стекло» еще можно на сайте tickets.420on.cz.

Где: Retro Music Hall, Francouzská 75/4, Прага 2

Когда: 13 октября

Вход: от 990 крон

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Фестиваль деликатных вкусов

В субботу в Новоместской ратуше состоится гастрономическая акция, гостям которой представят деликатесы из разных уголков мира, от карибского региона до Тироля, и необычные сочетания вкусов.

Где: Новоместская ратуша, Karlovo náměstí 1/23, Прага 2

Когда: 12 октября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль кофе

Любителям бодрящего напитка в эти выходные стоит заглянуть на Голешовицкий рынок. В программе — лекции о кофе, мастер-классы по разным способам его приготовления, конкурсы бариста, презентации лучших пражских кофеен, продажа кофе. Проверить наличие билетов стоит онлайн, так их количество ограничено.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 12-13 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 399 крон на один день

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День яблок, сидра и яблочного сока

На Пражском рынке пройдет и другой фестиваль — однодневный. Свою продукцию на нем представят более 25 производителей: фруктовые хозяйства, изготовители сидра и сока, кондитерские и т.д.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7, у павильона №22

Когда: 12 октября с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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BEERfesto

На уличных гастрономических рынках Manifesto на Флоренце и Смихове открывается осенний пивной фестиваль. Организаторы обещают бесконечный выбор сортов пенного напитка в комбинации с деликатесами со всего мира и выступлениями музыкантов и диджеев. Оба рынка подготовили осеннее оформление, обогреватели и запаслись пледами.

Где: Manifesto Market Florenc, Na Florenci, Прага 1, Manifesto Market Smíchov, náměstí 14. října 82/16, Прага 5

Когда: с 11 по 20 октября с 11:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Vínečko Fest на набережной Рашина

На одной из пражских наплавок состоится «Октоберфест в миниатюре». Тема закрывающего сезон фестиваля — октябрьская дегустация. Дегустировать будут вина из Чехии и Моравии, а также ЮАР, Канады, Сицилии, Австрии, Ливана и Македонии, продукцию малых пивоварен, рома и напитков на его основе.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: 12 октября с 10:30 до 20:00

Вход: 50 крон

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Husobraní на Смиховской набережной

На другом берегу Влтавы состоится ежегодная акция, посвященная блюдам из гуся и яблочному сидру. Организаторы обещают тысячу откормленных птиц и более 15 сортов напитка.

Где: Смиховская наплавка, Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 12 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»

Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице.

Локация: бункер «Фолиманка»

Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Когда: 12 октября с 09:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Воздушные змеи над Жижковом

В субботу в парке Парукаржка состоится семейная акция — фестиваль воздушных змеев Žižkovská drakiáda. Детей научат не только запускать, но и мастерить змеев. Там же можно будет купить готовых «драконов».

Где: парк Parukářka, Прага 3

Когда: 12 октября с 13:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Забег Runtour

В пражском парке «Ладронка» состоится очередная часть бегового сериала. Сначала пройдут забеги для детей на 500 и 100 метров, а потом взрослые получат возможность пробежать 3, 5 или 10 км. Регистрация возможна на месте.

Где: парк «Ладронка», Tomanova 1028, Прага 6

Когда: 12 октября с 09:00

Вход: регистрация на детские забеги 100 крон, на взрослые — 500-650 крон

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Praguemarket

На площади Республики у супермаркета Billa любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 12-13 октября с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Где: Дворец Кинских, Staroměstské náměstí 12, Прага 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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