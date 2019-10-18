Как провести в Праге выходные 19 и 20 октября

Бабье лето на исходе, а золотая осень в самом разгаре. Что будет происходить в чешской столице в этот уик-энд? Читайте в нашем материале.

Фестиваль Designblok

Началось одно из главных событий пражской осени — 21-й международный фестиваль дизайна Designblok. В этот раз темой фестиваля заявлено будущее: участники попытаются показать, как дизайн способен сделать его лучше. Гостей ждет выставка ведущих мировых проектов, панельные дискуссии, презентация лучших дипломных работ студентов дизайна со всей Европы и конкурс молодых чешских творцов.

Где: выставочный комплекс Голешовице, Прага 7

Когда: с 17 по 21 октября

Вход: 150-350 крон

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BEERfesto

Осенний пивной фестиваль на уличных гастрономических рынках Manifesto на Флоренце и Смихове продолжится до воскресенья. В программе — бесконечный выбор сортов пенного напитка в комбинации с деликатесами со всего мира и выступлениями музыкантов и диджеев. Оба рынка подготовили осеннее оформление, обогреватели и запаслись пледами.

Где: Manifesto Market Florenc, Na Florenci, Прага 1, Manifesto Market Smíchov, náměstí 14. října 82/16, Прага 5

Когда: с 11 по 20 октября с 11:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль изделий из бумаги

В сердце Праги, недалеко от Национального проспекта, состоится уникальное событие Papír žije! Meet Papír! для тех, кто в цифровую эпоху сходит с ума по бумаге. Акция соберет более 40 чешских дизайнеров и малых производителей, которые предложат гостям изделия из бумаги: блокноты и ежедневники, конверты, открытки, декоративные предметы, игрушки и даже модные аксессуары. Состоится несколько мастер-классов, например по творческому ведению дневника, использованию BuJo — блокнотов «в точечку», рисованию в технике зентагл, леттерингу и т.д. Будет интересно.

Где: Divadlo X10, Charvátova 10/39, Прага 1

Когда: 19 октября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Биоярмарка в Национальном сельскохозяйственном музее

Во дворе и внутри помещения музея состоится ярмарка, на которой можно будет попробовать и купить продукцию, произведенную местными фермерами с соблюдением экологических норм. В ассортименте будут представлены джемы и варенья, мясо, сыры из коровьего и козьего молока, приправы, вина — все это с пометкой «био».

Где: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Прага 7

Когда: 19 октября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Праздник тыкв в Ботаническом саду

В Тройском ботаническом саду в этот уик-энд состоится осенний творческий фестиваль, его гости — и дети, и взрослые — будут изготавливать из тыкв и других природных компонентов различные поделки. Тыквы можно будет купить там же за символическую сумму.

Где: Ботанический сад, оранжерея Fata Morgana, Trojská 800/196, Прага 7

Когда: 19-20 октября с 13:00 до 16:00

Вход: от 100 крон

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Путешествие на историческом паровозе по окрестностям Праги

В субботу в последний раз в этом году состоится акция Párou Prahou: поездка на поезде, состоящем из вагонов 40-х и 50-х годов прошлого века, паровоза и вагона ресторана, по одному из самых красивых маршрутов в окрестностях Праги. Длина трассы, проходящей через Прокопскую долину, составляет 27 км. Начало — на станции Прага-Смихов, завершение — там же, но можно выйти на станции Гостивице и обратно возвращаться уже на современном транспорте. Билеты продаются во всех железнодорожных кассах, также свободные места можно оплатить прямо у проводника.

Где: Смиховский вокзал

Когда: 19 октября в 10:25 и 14:16

Вход: дети и пенсионеры от 80 крон, взрослые от 140 крон

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Drakiáda

Тем, кому праздника воздушных змеев в Парукаржке показалось мало или кто на него не попал, предлагаем посетить «дракиаду» в Малешицком парке (Прага 10). Змеев там будут запускать рядом с огороженной детской площадкой. Стоимость участия в «змеином» состязании составляет 50 крон. Выполнив все задания, дети проучат диплом и мелкие подарки. Регистрация на месте, воздушного змея необходимо принести с собой. В случае сильного дождя мероприятие отменят.

Где: Малешицкий парк, Прага 10

Когда: 20 октября с 16:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Фестиваль шоколада

Торговый центр Galerie Harfa у станции метро «Ческоморавска» проводит фестиваль шоколада с дегустацией и продажей необычных сладостей, творческими занятиями для детей и мастер-классами для взрослых.

Где: ТЦ Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Прага 9

Когда: 19 октября с 10:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль собак Dog Food Fest

В спортивно-рекреационном комплексе Žluté lázně на берегу Влтавы в субботу состоится необычный семейный фестиваль с благотворительной направленностью. Акция будет посвящена собакам и предполагает конкурсы красоты (в разных весовых категориях), талантов, а также выбор самого уродливого пса. Победители получат призы. Участие в акции бесплатное, но приветствуются добровольные взносы. Собранные средства будут переданы приютам для собак.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 19 октября с 11:00 до 18:00

Вход: бесплатно, приветствуются благотворительные взносы

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Praguemarket

На площади Республики у супермаркета Billa любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 19 и 20 октября с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Мюзикл «Тарзан»

В театре Hybernia 3 октября состоялась премьера бродвейского мюзикла «Тарзан» с музыкой Фила Коллинза, акробатикой и световыми эффектами. Билеты на эти выходные еще есть в свободной продаже: неплохой вариант семейного отдыха на случай сомнительной погоды.

Где: театр Hybernia, náměstí Republiky 4, Прага 1

Когда: 19 октября в 14:00 и 18:00, 20 октября в 14:00

Вход: от 590 крон

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

Последний шанс посетить выставку во дворце Кинских, где представлены работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию, экспозиция охватывает и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Где: Дворец Кинских, Staroměstské náměstí 12, Прага 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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