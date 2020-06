Куда пойти в Праге в выходные 6 и 7 июня

В первый уик-энд календарного лета распахнут свои двери пражские сады. Найдутся развлечения и для тех, кто предпочтет спрятаться от переменчивой погоды под крышей, например новая выставка Бэнкси или возможность заглянуть в самые укромные уголки Танцующего дома. Выбор за вами!

Уик-энд открытых садов

В эти выходные по примеру Великобритании свои двери для общественности распахнут обычно закрытые пражские сады и частные парки. В большинство из них можно будет попасть бесплатно, впрочем, окончательное решение принимает каждый из участвующих объектов. В рамках акции можно, например, послушать рассказ гида в садах под Пражским Градом или узнать больше о садах Тройского замка.

Когда: 6 и 7 июня

Где: полный список на сайте акции

Вход: в большинстве случаев — бесплатно

Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение июня впервые открываются для общественности. Что именно можно будет увидеть, организатор акции — галерея «Танцующий дом» — не уточняет, но обещает, что получится заглянуть «глубоко внутрь». Для этого достаточно купить билеты на выставку архитектора и дизайнера Бориса Шипека, которая сейчас проходит в галерее.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 30 июня с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

MINT Market

Первая в этом году ярмарка дизайна и хендмейда MINT Market состоится в субботу на Пражском рынке в Голешовице перед рестораном SaSaZu. Там будет представлено около ста киосков с модной одеждой, аксессуарами, украшениями, косметикой и деликатесами от чешских производителей.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 6 июня с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

Бесплатный вход для детей в национальный технический музей

До конца недели в честь недавнего Дня защиты детей дети и подростки могут посетить Национальный технический музей бесплатно. Для остальных любителей науки и техники до конца июня действуют льготные билеты

Где: Национальный технический музей, Kostelní 42, Прага 7

Когда: 6-7 июня с 08:00 до 18:00

Вход: дети бесплатно, взрослые — 200 крон

Новый фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

В эту субботу в центре Праги откроется новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно будет купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. В эту субботу посетителям предложат отведать итальянские деликатесы и рыбу на гриле и бесплатно поплавать по Влтаве на прогулочном кораблике. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Парк фудтраков на Выставиште

В воскресенье в выставочном комплексе Голешовице состоится первый из серии фестивалей уличной еды Food Truck Park. На недавно реконструированной Брюссельской алее разместятся 10 грузовиков с различными деликатесами, начиная с классических бургеров, запеченных сэндвичей и бельгийской картошки до итальянской, мексиканской и азиатской кухни. Поблизости можно будет устроить пикник на траве.

Где: Výstaviště Praha, Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: по воскресеньям с 10:00 до 21:00 Вход: бесплатно

Уик-энд Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience будет представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна открыла новый сезон, который будет состоять из 69 концертов с видом на закат! В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере. С 14:00 до 16:00 всем взрослым гостям — приветственный бокал Campari в подарок!

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 30 и 31 мая с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом (но пока закрыт для зрителей).

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

Посещение Национального музея со скидкой 50%

Открывшись после более чем двухмесячного перерыва, Национальный музей предложил не бесплатный вход, а скидку, которая будет действовать до середины июня. Билеты продаются онлайн. Можно выбрать вход в отдельные пражские объекты (комплекс на Вацлавской площади, Чешский музей музыки, музей азиатских, африканских и американских культур Напрстка, Национальный памятник на Виткове, музеи Антонина Дворжака и Бедржиха Сметаны, лапидарий и этнографический музей) или приобрести единый билет в девять музеев, который действует в течение 9 дней.

Где: Václavské náměstí 68, Прага 1 и др.

Когда: со скидкой 50% до 15 июня

Вход: единый билет — 200 крон, историческое здание — 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров открывает новый сезон. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

