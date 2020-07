Как провести в Праге выходные 18 и 19 июля

В эти выходные вас ждут необычные экскурсии в Национальном музее, экстремальные семейные развлечения на Выставиште, французский рынок на Кампе, забеги в пражском аэропорту и много других интересных акций. Приятного уик-энда!

Экскурсии в Национальном музее

В эту субботу у вас будет редкая возможность осмотреть недавно реконструированное историческое здание Национального музея на Вацлавской площади с экскурсоводом. Помимо прочего участники экскурсии поднимутся в купол, откуда открывается потрясающий вид на Прагу, и заглянут в подземный коридор, ведущий к Новому зданию. Акция подходит для семей с детьми. Билеты необходимо купить в кассе, предварительного бронирования не предусмотрено. Акция повторится 8 августа.

Где: Национальный музей, Václavské náměstí 68, Прага 1

Когда: 18 июля в 12:00 и 14:00

Вход: по обычному билету плюс 30 крон

Семейный день с Кофолой

На территории выставочного комплекса Голешовице детей и их родителей ждет масса увлекательных спортивных и экстремальных активностей: лазертаг, паркур, дискогольф, бампрбол, спайкбол и даже круговые тренировки. Акция проводится при поддержке известного чешского производителя безалкогольных напитков.

Где: Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: 18 июля с 13:00 до 20:00

Вход: бесплатно

Французский рынок на Кампе

В субботу или в воскресенье вы можете провести время в атмосфере Франции. На Кампе вас ждут круасcаны, сыр, улитки, хрустящие багеты, вино, устрицы и другие гастрономические впечатления. Вот уже 13 лет каждое лето организаторы готовят для гостей фестиваля стенды, столы, стулья, подиум, зонтики, шезлонги, концертную программу и выбирают лучших представителей французской кухни, чтобы посетители могли в полной мере прочувствовать атмосферу Франции и насладиться общением в приятной и дружеской атмосфере. Впервые в истории французского рынка на Кампе подготовлена специальная утренняя программа для детей.

Где: Кампа, Прага 1

Когда: до 19 июля с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

Винный фестиваль на Стрелецком острове

На острове пройдет традиционная акция Festival jak víno. Там можно будет попробовать вина редких марок не только из Моравии, но и из разных уголков Старого и Нового света. Дегустации пройдут под живую музыку, а в качестве закуски организаторы обещают блюда современной кухни. Также участники смогут проголосовать за полюбившиеся вина.

Где: Střelecký ostrov, Прага 1

Когда: 18 июля с 12:00 до 21:00

Вход: 100 крон (в цене стеклянный бокал)

Концерты во дворе Пражского Града

Открывается сезон традиционных концертов ансамбля стражи Пражского Града в первом и третьем дворах резиденции президента Чехии. Выступления длятся по 15-20 минут, вход бесплатный.

Где: Пражский Град, Прага 1

Когда: 18-19 июля в 3-м дворе Пражского Града в 13:00, в 1-м — в 13:45

Вход: бесплатно

День открытых дверей в Крамаржовой вилле

В субботу и воскресенье можно совершенно бесплатно посетить резиденцию чешских и чехословацких премьеров, бывшую виллу Карела Крамаржа, политика, русофила и первого премьер-министра Чехословакии. В здании, построенном в 1914 году, находится 56 различных помещений: жилые покои, кабинеты, столовые, гостиные, залы для приемов и даже бильярдный зал. Посетителей будет сопровождать экскурсовод.

Где: Крамаржова вилла, Gogolova 212/1, Прага 1

Когда: 18 июля с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

Runway Park в пражском аэропорту

На неиспользуемой взлетно-посадочной полосе №22 в аэропорту имени Вацлава Гавела продолжает работать уникальный развлекательный парк. Гостей ждут тематические выходные, например, посвященные самолетам или наземной технике, спортивные акции, рассказы о разных профессиях и так далее. На месте можно купить разнообразную еду и напитки. В эти выходные Run Czech, организатор Пражского марафона, проводит на вздетно-посадочной полосе забеги на 5 км.

Остановку у Runway Park делают автобусы 100, 119 и 191, также туда ходит шаттл из первого терминала.

Где: K Letišti 6, Прага 6

Когда: до 23 августа, по выходным с 10:00 до 16:00

Вход: по выходным 180 крон для взрослых и 120 крон для детей

Praguemarket

В эти выходные на площади Республики у супермаркета Billa состоится очередная ярмарка дизайна и хендмейда. На Praguemarket можно будет купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от десятков независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 18-19 июля c 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение всего лета (акция, которая первоначально должна была закончиться 1 июля, продлена) открыты для общественности. Кроме обычно окрытой галереи, ресторана и бара с видом на Пражский Град посетители могут заглянуть в системы вентиляции, кондиционирования и отопления, созданные архитекторами Владо Милуничем и Фрэнком Гери. Экскурсия состоит из восьми частей и начинается на втором подземном этаже, где расположена техника, и заканчивается на крыше. В цене билетов – посещение выставки Боржек Шипека в галерее Танцующего дома.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 31 августа с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

Театр под открытым небом

Летний театральный сезон набирает мощь. Вслед за летней сценой на Вышеграде открылась сцена театра Унгельт на Градчанах и амфитеатр под Жижковской телебашней. Последний предлагает скидку на билеты в 100 крон для всех жителей Праги 3 при покупке билетов в кассе за 1-2 дня до представления.

Подробная информация: Вышеград, Унгельт, амфитеатр под Жижковской телебашней

Выставка Альфонса Мухи и Пасты Онера в Музее Кампа

Необычная и довольно интересная выставка «Неуловимый фьюжен» открылась в Музее Кампа. До 25 октября там будут выставлены работы одного из инициаторов ар-нуво Альфонса Мухи и современного чешского художника Pasta Oner. У этих двух творцов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Где: Музей Кампа, U Sovových mlýnů 503/2, Прага 1

Когда: до 25 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 200 крон, дети, студенты и пенсионеры — 120 крон

Аттракционы на Выставиште

В выставочном комплексе Голешовице до 6 сентября работает парк аттракционов. Все желающие, и дети, и взрослые, могут покататься на аттракционах, знакомых по весенней Матейской ярмарке, которая этом году по известным причинам закрылась, едва успев открыться.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7, рядом с океанариумом «Морской мир»

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00, по будням с 12:00 до 22:00

Вход: 50-150 крон за поездку

Уик-энд Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

Новый фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Парк фудтраков на Выставиште

В воскресенье в выставочном комплексе Голешовице продолжится серия фестивалей уличной еды Food Truck Park. На недавно реконструированной Брюссельской алее разместятся 10 грузовиков с различными деликатесами, начиная с классических бургеров, запеченных сэндвичей и бельгийской картошки до итальянской, мексиканской и азиатской кухни. Поблизости можно будет устроить пикник на траве.

Где: Výstaviště Praha, Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: по воскресеньям с 10:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна открыла новый сезон, который будет состоять из 69 концертов с видом на закат! В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом.

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00 до 30 августа

Вход: 200-300 крон

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

