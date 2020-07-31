Как провести в Праге выходные 1 и 2 августа

Первый уик-энд августа будет жарким и ленивым. Если вы все-таки решитесь выбраться в город, вас ждет несколько интересных акций, и сразу две из них — у воды, на набережной Влтавы. Хороших выходных!

Летний стритфуд-фестиваль

Гастрономический фестиваль состоится в субботу на набережной Влтавы со стороны Смихова. Там можно будет попробовать так называемую уличную еду, характерную для стран Азии, Шри-Ланки, Африки, включая деликатесы из насекомых, и более традиционные и привычные нам блюда вроде бургеров. Обещают прохладные напитки в ассортименте: лимонад, сидр, пиво, вино.

Где: Смиховская набережная, Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 1 августа с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Посещение Пантеона Национального музея

В эту субботу для посещения будет открыт Пантеон в недавно реконструированном здании Национального музея. В отличие от прошлых акций, на этот раз онлайн-бронирование не предусмотрено, билеты нужно покупать в кассе. Не упустите возможность посетить один из красивейших залов в Чехии, как его характеризуют на сайте Национального музея. Экскурсия подходит для родителей с детьми.

Где: историческое здание Национального музея, Václavské náměstí 68, Прага 1

Когда: 1 августа в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00

Вход: обычный билет в Национальный музей плюс 30 крон

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Соревнования по водному слалому на Влтаве

В выходные на Влтаве в районе Троя состоится Кубок группы ČEZ по водному слалому. Понаблюдать за соревнованиями, по итогам которых осуществляется отбор в чешскую национальную сборную и на Олимпийские игры, можно совершенно бесплатно.

Где: Водный ареал Троя, Vodácká 789/8, Прага 6

Когда: 1 и 2 августа

Вход: бесплатно

Подробная информация, включая карту и расписание

День открытых дверей в Грзанском дворце

В субботу чешское правительство откроет для посещения один из своих объектов — Грзанский дворец с видом на Прагу, который особенно ценил Томаш Гарриг Масарик. Посетителей пускают организованными группами в сопровождении экскурсовода. Каждая экскурсия длится примерно 40 минут.

Где: Грзанский дворец, Loretánská 177/9, Прага 1

Когда: 1 августа с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Dyzajn market — Каникулы

Самая большая в Чешской Республике выставка-продажа авторских работ Dyzajn market с фуд-зоной, театральными представлениями для детей и концертами для всех состоится у Промышленного дворца в Выставочном комплексе Голешовице. Ожидается участие 150 дизайнеров из Чехии, Словакии, Венгрии, Германии и 20 мастеров-кулинаров.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7

Когда: 1-2 августа с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Театр под открытым небом

Пока с массовыми акциями в закрытых помещениях не складывается, театральный сезон под открытым небом идет полным ходом. К ранее открывшемся летним сценам на Вышеграде, сцене театра Унгельт на Градчанах и амфитеатру под Жижковской башней присоединился традиционный Шекспировский фестиваль. Билеты можно купить заранее онлайн и на месте в кассах.

Подробная информация: Вышеград, Унгельт, амфитеатр под Жижковской телебашней, Летний шекспировский фестиваль

Кукурузный лабиринт

Для жителей и гостей Праги подготовили необычное семейное развлечение на свежем воздухе, совмещающее в себе физическую и интеллектуальную активность. Потренировать свои навыки ориентирования в пространстве можно в одном из двух кукурузных лабиринтов, появившихся в чешской столице. Площадь каждого из них от 1 до 2 гектаров, и пойти по ним можно по нескольким разным маршрутам. Также в лабиринтах есть по 20 информационных досок для детей и 8 для взрослых.

Где: Ďáblice, у остановок Liběchovská и U Spojů втобусов 103 и 202; Zahradní Město, остановка Obchodní centrum Hostivař трамваев 22 и 26 и автобусов 154 и 177.

Когда: до 19 августа ежедневно с 09:00 до 20:00, до 31 августа ежедневно с 09:00 до 19:00, до 30 сентября с 14:00 до 18:00 по будням и с 09:00 до 18:00 по выходным

Вход: 65 крон для взрослых и 90 крон для детей

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Выставка Альфонса Мухи и Пасты Онера в Музее Кампа

После недавнего пожара в музее Кампа вновь открылась необычная и довольно интересная выставка «Неуловимый фьюжен». До 25 октября на ней будут выставлены работы одного из инициаторов ар-нуво Альфонса Мухи и современного чешского художника Pasta Oner. У этих двух творцов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Где: Музей Кампа, U Sovových mlýnů 503/2, Прага 1

Когда: до 25 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 200 крон, дети, студенты и пенсионеры — 120 крон

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Концерты во дворе Пражского Града

В субботу и воскресенье снова состоятся традиционные концерты ансамбля стражи Пражского Града в первом и третьем дворах резиденции президента Чехии. Выступления длятся по 15-20 минут, вход бесплатный.

Где: Пражский Град, Прага 1

Когда: 1-2 августа в 3-м дворе Пражского Града в 13:00, в 1-м — в 13:45

Вход: бесплатно

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Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение всего лета (акция, которая первоначально должна была закончиться 1 июля, продлена) открыты для общественности. Кроме обычно окрытой галереи, ресторана и бара с видом на Пражский Град посетители могут заглянуть в системы вентиляции, кондиционирования и отопления, созданные архитекторами Владо Милуничем и Фрэнком Гери. Экскурсия состоит из восьми частей и начинается на втором подземном этаже, где расположена техника, и заканчивается на крыше. В цене билетов – посещение выставки Боржек Шипека в галерее Танцующего дома.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 31 августа с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

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Аттракционы на Выставиште

В выставочном комплексе Голешовице до 6 сентября работает парк аттракционов. Все желающие, и дети, и взрослые, могут покататься на аттракционах, знакомых по весенней Матейской ярмарке, которая этом году по известным причинам закрылась, едва успев открыться.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7, рядом с океанариумом «Морской мир»

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00, по будням с 12:00 до 22:00

Вход: 50-150 крон за поездку

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Уик-энд в Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

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Новый фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Парк фудтраков на Выставиште

В воскресенье в выставочном комплексе Голешовице продолжится серия фестивалей уличной еды Food Truck Park. На недавно реконструированной Брюссельской алее разместятся 10 грузовиков с различными деликатесами, начиная с классических бургеров, запеченных сэндвичей и бельгийской картошки до итальянской, мексиканской и азиатской кухни. Поблизости можно будет устроить пикник на траве.

Где: Výstaviště Praha, Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: по воскресеньям с 10:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

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Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна продолжает сезон концертов с видом на закат. В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом.

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00 до 30 августа

Вход: 200-300 крон

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Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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