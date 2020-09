Как провести в Праге выходные 12 и 13 сентября

В этот все еще летний уик-энд в Праге состоится несколько разнообразных акций под отрытым небом — от Для железных дорог и 125-летнего юбилея Пражского рынка до винобрани на Виноградах, цветочного рынка в музее и благотворительного заплыва во Влтаве.

Фото: Prague City Tourism

День железных дорог

Традиционная акция «Пражский железнодорожный день» состоится в субботу на вокзале Масарика. Там отметят 175-летие вокзала и 170-летие виадука Негрелли. Посетители смогут увидеть исторические локомотивы и составы (и прокатиться на них), заглянуть в железнодорожные депо и мастерские и осмотреть место, где в ближайшие годы должен возникнуть Музей железных дорог и электротехники — отделение Национального технического музея. В центре Праги в этот день будут ходить исторические трамваи и автобусы.

Где: вокзал Масарика, Havlíčkova 2, Прага 1

Когда: 12 сентября 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно, проезд на исторических поездах 50-100 крон, билеты продаются на месте

Подробная информация

День героев на Выставиште

В нижней части выставочного комплекса Голешовице, за павильоном Кржижика, в субботу состоится акция, посвященная спасательным службам: пожарным, медикам и т.д. Обещают демонстрацию техники и богатую сопроводительную программу. Там же целый день в рамках мемориала бывшего директора пражских пожарных Франтишека Когоута 18 команд профессиональных пожарных со всей Чехии будут демонстрировать, как проходит спасение людей, заклиненных в автомобиле в результате ДТП.

Где: Areál Výstaviště, Прага 7

Когда 12 сентября, День героев с 13:00 до 18:00, мемориал Франтишека Когоута 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

125 лет пражскому рынку

Пражский рынок в районе Голешовице отмечает свое 125-летие. В честь этого подготовлена специальная программа для всей семьи с угощениями, музыкой, театральными и цирковыми представлениями и даже научной тропинкой, которая расскажет об истории бывшей городской скотобойни, где разместился рынок. В празднованиях примет участие и Министерство сельского хозяйства, которое представит перед 22-м павильоном ряд любопытных экспонатов, например симулятор дойки коров для детей. Для тех, кто предпочитает более традиционные развлечения, в тот же день на рынке пройдет фестиваль мини-пивоварен, а вечером состоится неоновое световое шоу.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 12 сентября с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Виноградское винобрани

Фестиваль бурчака и молодого вина проходит в пятницу и субботу в районах Винограды и Жижков. Центральное событие — винная ярмарка — организовано на площади Йиржи из Подебрад, а его филиалы действуют на Костиницкой площади, в пивных садах Žižkov BeerGarden и Prague Central Camp и под Жижковской телебашней. В этих пяти точках представлена продукция более чем 30 виноделен.

Где: площадь Йиржи из Подебрад, у Жижковской телебашни и т.д.

Когда: 11 и 12 сентября

Вход: бесплатно

Подробная информация

Пиво и сидр на набережной

На набережной Влтавы со стороны Смихова в субботу пьют сидр и пиво производства малых пивоварен и закусывают бургерами, копченостями, шашлыком, французскими сырами и морепродуктами.

Где: Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 12 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Пиво и бургеры на Карлине

А в воскресенье на Карлинской площади состоится перенесенный с весны фестиваль бургеров и пива при участии местных ресторанов и крафтовых пивоварен.

Где: Карлинская площадь, Прага 8

Когда: 13 сентября с 11:00

Вход: 70 крон (в цене бокал для дегустаций)

Подробная информация

Цветочный рынок

Национальный музей сельского хозяйства запускает в своем дворе серию рынков, первым из которых будет рынок цветочный. Местные цветоводы и цветочные хозяйства предложат живые растения, срезанные цветы, букеты, венки, элементы декора и т.д. Будет и традиционный фермерский рынок с молочными и мясными продуктами, фруктами и овощами, деликатесами.

Где: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Прага 7

Когда: 12 сентября с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Жижковские дворики

В воскресенье в районе Жижков пройдет соседский фестиваль с художественными выставками, мастерскими для детей и взрослых, дегустациями, грилем, музыкальными выступлениями и т.д. во внутренних дворах, обычно скрытых от посторонних глаз.

Где: полная программа

Когда: 13 сентября с 12:00

Подробная информация

Фестиваль лодок-драконов

В районе спортивно-рекреационного комплекса Žluté lázně в выходные пройдет Prague Dragon Boat Festival — самый большой водный фестиваль своего рода в Чехии. В нем примут участие профессиональные, любительские и корпоративные команды на сотнях стандартных и малых лодок. На субботу запланированы заплывы на короткие дистанции, на воскресенье — на длинные.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 12 и 13 сентября

Подробная информация

Заплыв во Влтаве

На Стрелецком острове во второй раз состоится акция Prague City Swim. Смелые духом будут плавать во Влтаве ради борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Благотворительная акция проводится по примеру амстердамской (там плавают в каналах) и лондонской. Профессионалам предстоит преодолеть дистанцию в 1650 м, любителям — 600 м. Те, кто не готов плавать, могут покататься по Влтаве на падлбордах, в том числе на мегаборде для 5-7 человек.

Где: Стрелецкий остров, Прага 1

Когда: 12 сентября с 09:00 до 18:00

Вход: от 190 крон

Подробная информация

Кукурузный лабиринт

Для жителей и гостей Праги подготовили необычное семейное развлечение на свежем воздухе, совмещающее в себе физическую и интеллектуальную активность. Потренировать свои навыки ориентирования в пространстве можно в одном из двух кукурузных лабиринтов, появившихся в чешской столице. Площадь каждого из них от 1 до 2 гектаров, и пойти по ним можно по нескольким разным маршрутам. Также в лабиринтах есть по 20 информационных досок для детей и 8 для взрослых.

Где: Ďáblice, у остановок Liběchovská и U Spojů втобусов 103 и 202; Zahradní Město, остановка Obchodní centrum Hostivař трамваев 22 и 26 и автобусов 154 и 177.

Когда: до 30 сентября с 14:00 до 18:00 по будням и с 09:00 до 18:00 по выходным

Вход: 65 крон для взрослых и 90 крон для детей

Подробная информация

Выставка Альфонса Мухи и Пасты Онера в Музее Кампа

После недавнего пожара в музее Кампа вновь открылась необычная и довольно интересная выставка «Неуловимый фьюжен». До 25 октября на ней будут выставлены работы одного из инициаторов ар-нуво Альфонса Мухи и современного чешского художника Pasta Oner. У этих двух творцов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Где: Музей Кампа, U Sovových mlýnů 503/2, Прага 1

Когда: до 25 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 200 крон, дети, студенты и пенсионеры — 120 крон

Подробная информация

Уик-энд в Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация



Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

Подробная информация

Вечера на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна продолжает сезон концертов с видом на закат. В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 14:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом.

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

Подробная информация

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Подробная информация