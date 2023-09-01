Музыкальный фестиваль на Ольшанском кладбище — почему бы и нет?

Идея проведения фестиваля принадлежит Филипу Дитриху, архитектору, работающему в столичной службе похорон и уходу за кладбищами. Он хочет использовать это событие для сбора средств на ремонт и восстановление заброшенных исторически ценных могил. Сейчас в списке для поддержки находится 520 могил, 307 из которых уже получили поддержку, и новые продолжают добавляться.





В них покоятся люди, известные в определенных областях, либо сама могила представляет интерес с художественной, скульптурной или архитектурной точки зрения. Шесть могил, которые необходимо отремонтировать в первую очередь, будут представлены на фестивале на плакатах. Их реконструкция обойдется почти в два миллиона крон.





«Мы хотим продемонстрировать, что кладбище — это не только место памяти, но и общественное пространство (...). Важно сохранить уважение к этому месту и его основной цели. Такие инициативы должны быть гармоничными и естественными», — поделился Дитрих.





Важно отметить, что в отличие от обычных фестивалей, на Ольшанском кладбище не будет продаваться алкоголь, и его употребление запрещено в соответствии с правилами данного места памяти.













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