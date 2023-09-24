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ВИДЕО: уже в эту пятницу концерт «Би-2» в Праге! У группы вышел новый клип

Анастасия Князева
25 сентября 2023
22:00
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«Би-2» продолжает грандиозный «Аллилуйя-тур» — уже в эту пятницу вы встретитесь с группой в Праге! Аншлаг следует за аншлагом, а у музыкантов рождаются новые песни, которые войдут в следующий альбом группы. У нового альбома «Би-2» пока нет названия, дата выхода и количество песен тоже неизвестны. Но есть первый сингл. Он называется «Я двигаюсь дальше» — и после 40 концертов мирового тура можно с уверенностью сказать, что его название полностью соответствует новому жизненному сценарию «Би-2».
Streaming → band.link/moving_along

В рамках нового тура «Аллилуйя» группа выступит 29 сентября в Праге. Билеты можно купить здесь. По поводу возврата билетов более подробная информация в афише.
Новая песня группы «Я двигаюсь дальше» решена в беспроигрышной для «Би-2» стилистике: мелодичный стадионный синтипоп пополам с постпанком. Инструменты записывались в Москве, а работа над вокальными партиями проходила в Израиле и в Казахстане. Сведение трека проходило в Лондоне в мастерской обладателя Grammy Эдриана Бушби (New Order, Jamiroquai, Muse, Foo Fighters, etc.), а мастеринг — руками известного инженера Брайана «Big Bass» Гарднера (Michael Jackson, Elton John, Kiss, Linkin Park, Eminem, etc.) в Лос-Анджелесе.
 
«Песня отвечает нашему состоянию, поэтому мы приняли решение сделать ее первым синглом альбома, над которым сейчас работаем» — говорит о треке Шура Би-2.
 
Эмоциональные крайности у лирического героя «Би-2» уступают место осмысленным идеям. Если в альбоме «Аллилуйя» он, судя по тексту новой песни, «подводил судьбе итог», то теперь ему «открылась вакцина жизни с чистого листа». Этим чистым листом, как и для многих фэнов «Би-2», стала дорога. Это центральный образ клипа «Я двигаюсь дальше», работа над которым проходила в Казахстане, Испании и Португалии (режиссеры — Евгений Ремизовский и «Би-2»).
 
Фронтмены «Би-2» Шура и Лева летят по шоссе на «форде», отсылая к классике музыкального видео — «Scar Tissue» Red Hot Chili Peppers и «Stylo» Gorillaz. Борис Лифшиц мчится на мотоцикле, Ян Николенко рассекает морские волны на катере, Макс Лакмус медитирует в лиссабонском трамвае, а Андрей Звонков — летит на вертолете. У всех них пункт назначения общий — сцена. Это их место силы, точка пересечения энергий и ответ на все вопросы. Концертные съемки проходили в Чимбулаке, под открытым небом. В них приняли участие фэны «Би-2», откликнувшиеся на призыв группы в соцсетях.
 
Многие поклонники «Би-2» в 2022–2023 году обнаружили себя в дороге, в движении, в местах с неожиданной геопозицией. Независимо от того, где находятся пункт А и пункт Б, это прежде всего движение к самому себе, к собственному предназначению и ценностям, которые у нас никому не отнять.

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музыка Прага

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