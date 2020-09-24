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Кундера будет похоронен в родном Брно

Анастасия Князева
29 сентября 2023
16:00
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Писатель Милан Кундера (1929–2023), скончавшийся в июле в Париже, будет похоронен в родном Брно по инициативе его вдовы Веры. Члены совета уже одобрили этот план, добавив, что всемирно известный писатель будет похоронен в почетном месте Центрального кладбища Брно, где находятся могилы таких личностей, как композитор Леош Яначек, архитектор Богуслав Фукс, поэт Ян Скацел и исследователь Карел Абсолон.
С 1975 года Кундера жил во Франции. Вдова Вера вскоре после его смерти вышла на связь с его родным городом и спросила, можно ли похоронить писателя в почетном кругу на Центральном кладбище Брно.
 
«Урна с его прахом будет помещена туда позже, в соответствии с пожеланиями Веры Кундеры», — сообщила мэр Брно Маркета Ванькова (ODS). На оформление надгробия будет объявлен художественный конкурс.
 
Члены совета также одобрили просьбу Моравской библиотеки о выделении индивидуальной субсидии на реализацию проекта «Библиотека Милана Кундеры», созданного в прошлом году на основе книг и документов, предоставленных самим Кундерой.
 
Из городского бюджета библиотеке выделяется 100 000 крон в год, но в ближайшие три года этот взнос значительно увеличится. Интерес к библиотеке Кундеры превзошел все ожидания.
 
В последние дни ее посетил французский актер и друг Кундеры Жерар Депардье. Это вызвало бурное обсуждение из-за бывшей нескрываемой симпатии Депардье к президенту России Владимиру Путину.
 
«Библиотека Милана Кундеры включает в себя не только книги Кундеры, но и часть его архива: переписку, рецензии, фотографии и т. д. Это обширная коллекция, позволяющая продолжить изучение жизни и творчества Кундеры», — сказал Томаш Кубичек, директор Моравской библиотеки.
 
«В то же время библиотека Кундеры хочет выступать в качестве образовательного центра, организовывать лекции, стимулировать дискуссии и проводить культурные мероприятия», — добавил он. Учитывая всемирную известность Кундеры, библиотека будет принимать участие в европейских культурных событиях.
 



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Милан Кундера

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