10 заповедей приличного поведения в Чехии, или Как никогда не опозориться

1. Благодарить. Основа хороших манер — умение сказать «спасибо». Вежливо и с готовностью — это логично. Однако бывают исключения, когда проскальзывает: «Ну, спасибо большое» (No to ti teda pěkně děkuju), что, конечно, имеет совершенно другой смысл.

2. Держать колени вместе в общественном транспорте. Это значит только одну вещь. Сидеть со сведенными вместе коленями, особенно в мини-юбке. Когда я еду в общественном транспорте и смотрю по сторонам, кажется, что многие мамы не привили эту привычку своим дочерям. Мысленно я вижу многозначительно поднятые брови и неодобрительный взгляд своей мамы. Мальчики могут свободно располагать колени под прямым углом, только если они одеты в свободные шорты, я рекомендую им тоже сидеть со сведенными коленями.

3. Не грызите ногти. Эта привычка очень часто появляется в детстве, а у некоторых остается на всю жизнь. Когда я в детстве пыталась грызть ногти, меня сразу же отучили это делать! Однако бывали случаи, когда я с трудом удерживалась от того, чтобы не прикусить ноготь, например, когда я смотрела фильм ужасов, где убийца преследовал незрячую девушку. Тогда кусали ногти все, включая папу.

4. Не отрыгивайте и не плюйтесь. Отрыгивает только полный невежда или азиат, для которого отрыжка — это якобы выражение удовлетворения от еды. Я рада, что это проявление насыщения не прижилось в наших краях. А вот плеваться — это обычное дело в Чехии. Когда я еще ездила из деревни в Прагу, для меня было испытанием стоять на остановке в окружении плюющихся, в основном курящих людей, причем, надо уточнить, что это были мужчины. До сих пор от этого воспоминания мне не по себе. Девушки так не плюются.

5. Не чавкайте. Или так — жуйте с закрытым ртом. Это самое простое правило из десяти. Так пища остается там, где ей положено быть, и это понимает даже самый отъявленный неуч.

6. Не облизывайте нож. Когда мама впервые поменяла ложку на столовые приборы, а я взяла вилку и сунула ее в рот, меня похвалили. В следующий раз, когда я облизнула нож, мне объяснили, что есть правило не облизывать ножи. При этом еду с ножа сначала перекладывают вилку, а вилку кладут в рот. Когда я спросила, почему нельзя лизать нож, папа объяснил, что я могу порезать язык. И это противоречит этикету.





7. Не пускайте газы. Иногда чертовски трудно соблюдать эту заповедь. Бывают моменты, когда «взрыв» неминуем и нужно выпустить «пар», желательно в уединении, в интересах здоровья.

8. Не хлюпайте. От этого у меня мурашки по коже, причем в буквальном смысле и с самого раннего возраста. Это самая очевидная заповедь, по крайней мере для меня.

9. Просите. «– Что надо сказать, Зузанка? – Пожалуйста, мамочка...» Каждая мама, заботящаяся о хороших манерах своего ребенка, настаивает, чтобы ребенок вежливо просил, если чего-то хочет. Конечно, каждая хорошая мама сама пользуется этим правилом, ведь, как известно, дети все повторяют.

10. Приветствие. Не стоит подробно останавливаться на этом. Мама вбила мне в голову, что нужно здороваться внятно и с улыбкой. Если кто-то приветствует меня первым, то отвечаю вежливо, четко и с улыбкой. Просто.

Десять пунктов моей мамы, конечно, можно было бы расширить, но, по-моему, и так достаточно. Своих детей я тоже воспитала в соответствии с ними, и я ими довольна.









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