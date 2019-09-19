Святой Вацлав приглашает на Дни чешского пива

В последнюю неделю сентября пивоваренные компании республики отмечают Дни чешского пива. В 2019 году, особенно удачном для отрасли, акция состоится уже в седьмой раз.

Повод выпить

Завершившийся летний сезон для чешских пивоваренных компаний выдался рекордным, во многом благодаря жаркой (но не слишком) погоде: например, в этом июле продажи выросли на 2% по сравнению с прошлым годом, который тоже установил рекорд, в абсолютном выражении — на 33 тысячи гектолитров.

В июле на 3% в годовом выражении выросли продажи бочкового пива, а пенного напитка в стеклянных бутылках — на 2,5%. Между тем мини-бочонков было продано на 40% меньше, чем годом ранее, а пива в пластиковых бутылках — на 13,5%.

На пивном рынке продолжили доминировать светлые сорта, на темные и полутемные пришлось лишь 4%. Доля так называемых лежаков плотностью 11 и 12% выросла на 8,5%, когда как разливная «десятка» потеряла 6% рынка.

Как отметить Дни чешского пива

Как гласит лозунг акции, которая пройдет с 24 по 30 сентября, Дни чешского пива можно отметить во всех хороших пивных страны. Их точный список можно найти на сайте. В эти дни там будут представлены специальные сорта, список которых можно узнать на том же ресурсе.

К праздничной акции присоединился целый ряд пивоварен, начиная от очень мелких и заканчивая гигантами вроде «Будвара» и «Праздроя». Среди участников, готовящих специальные сорта, например, Staropramen, Velkopopovicky Kozel, Litovel, Holba, Chodovar, Svijany и многие другие.

Вацлав плохого не посоветует

Пивные дни пересекаются с Днем святого Вацлава, покровителя Чехии (28 сентября), и ему досталась честь стать лицом акции. «Просто Вацлав знает, что хорошо для народа», — сообщают организаторы акции. С ними сложно поспорить.