Необычное чешское блюдо: Подайте к столу «чешских утопленников»!

Существуют и варианты «быстрых утопленников» с сокращенным периодом маринования. Успешность конечного продукта зависит от качества использованных сарделек. Желательно, чтобы содержание мяса в них было не меньше 40%, а процент жира – не больше 45%.





Сардельки в кислом рассоле считаются традиционным чешским блюдом . Вы можете найти и купить баночки с «утопленниками» практически в каждом чешском магазине. Но почему бы и самим не приготовить такую закатку? Консервированными помидорами уже никого не удивишь, а вот открыть к Новому году баночку утопленников – это уже что-то новенькое. Предлагаем вашему вниманию три интересных рецепта на выбор.



Анины утопленники





Время приготовления: 30 минут + 7 дней маринования (в разных источниках — от 5 дней до 2х недель, но советуем устанавливать опытным путем, как вам больше понравится, в любом случае успеет промариноваться на «Старый Новый год»!)





Ингредиенты на 2 двухлитровые банки:

15 сарделек

½ пакетика черного молотого перца

½ пакетика белой паприки

4 луковицы

20 маринованных небольших острых красных перцев

400 мл уксуса

300 мл воды

Соль



Способ приготовления:

Почистите сардельки и сделайте на них продольные разрезы. Паприку смешайте с черным перцем и засыпьте в разрезанные сардельки. Туда же положите несколько колечек лука. Поставьте сардельки в банку, проложите между ними лук и маринованный перец. Смешайте в кастрюле уксус с водой и вскипятите. Добавьте немного соли. Получившийся маринад охладите и залейте им сардельки в банке так, чтобы их верхняя часть полностью скрылась. Закройте банки и поставьте их в холодное и темное место.

Утопленники с квашеной капустой

Время приготовления: 30 минут + 7 дней маринования

Ингредиенты на 2 двухлитровые банки:

Маринад:

350 мл воды

200 мл уксуса

100 мл бальзамического уксуса

7 горошин душистого перца

10 горошин черного перца

4 лавровых листа

3 чайных ложки сахара

1 ложка соли

Утопленники:

3 золотых луковицы

2 красных луковицы

2 зубка чеснока

1 перец чили

14 сарделек

3 чайных ложки белой паприки

500 г кислой капусты



Способ приготовления:

Воду и оба вида уксуса смешайте и вскипятите, добавьте приправы, соль и сахар. Варите маринад около 5 минут. Лук и чеснок мелко порежьте, перец чили разрежьте на тонкие колечки. Очистите сардельки и сделайте надрезы на 2/3 длины. Засыпьте в сардельки молотый перец, добавьте немного лука, чеснока и колечек чили. Оставшиеся овощи перемешайте с кислой капустой и уложите часть на дно банки. Наверх положите сардельки. Можно чередовать слои сарделек и капусты, если банка высокая. Когда все ингредиенты будут в емкости, залейте их теплым маринадом. Закройте банку и поставьте ее в темное место до готовности.





Утопленники на пиве

Время приготовления: 20 минут + 4-5 дней маринования

Ингредиенты на 4-литровую емкость:

Маринад:

500 мл черного пива

100 мл воды

50 мл уксуса

15 горошин черного перца

10 горошин душистого перца

7 лавровых листов

1 чайная ложка перца чили

1 чайная ложка соли

Утопленники:

14 сарделек

5 столовых ложек горчицы

5 луковиц

2 свежих красных перца

Способ приготовления:

Смешайте пиво с водой и уксусом и доведите до кипения, добавьте приправы и варите около 5 минут. Очистите сардельки, нарежьте их на куски и обмажьте горчицей, обложите кусочками лука. Перец разрежьте на кусочки и вместе с луком положите на дно банки, следующим слоем уложите нарезанные сардельки, затем опять перец с луком. Чередуя слои, заполните всю банку. Залейте все теплым маринадом и оставьте на 4 – 5 дней в темном месте.

Совет: если черное пиво кажется вам слишком сладким, можно использовать по 200 мл светлого и черного пива.