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Необычное чешское блюдо: Подайте к столу «чешских утопленников»!
30 декабря 2023
22:00
10791
Утопленники (чеш. utopenci) – одна из любимых чешских холодных закусок к пиву. Такое милое название может испугать непосвященного человека, но в Чехии все знают, что утопленники не что иное, как очищенные и нарезанные сардельки с разными овощами в маринаде. Готовятся они в стеклянных банках, которые закрывают и оставляют на неделю или две в холоде. Подают утопленников с хлебом или овощами. Классический рецепт имеет множество вариаций. В маринад добавляют овощи (капусту, огурцы, перец), всевозможные приправы и соусы (горчицу, кетчуп, соевый соус и др.).
Существуют и варианты «быстрых утопленников» с сокращенным периодом маринования. Успешность конечного продукта зависит от качества использованных сарделек. Желательно, чтобы содержание мяса в них было не меньше 40%, а процент жира – не больше 45%.
Сардельки в кислом рассоле считаются традиционным чешским блюдом. Вы можете найти и купить баночки с «утопленниками» практически в каждом чешском магазине. Но почему бы и самим не приготовить такую закатку? Консервированными помидорами уже никого не удивишь, а вот открыть к Новому году баночку утопленников – это уже что-то новенькое. Предлагаем вашему вниманию три интересных рецепта на выбор.
Анины утопленники
Время приготовления: 30 минут + 7 дней маринования (в разных источниках — от 5 дней до 2х недель, но советуем устанавливать опытным путем, как вам больше понравится, в любом случае успеет промариноваться на «Старый Новый год»!)
Ингредиенты на 2 двухлитровые банки:
- 15 сарделек
- ½ пакетика черного молотого перца
- ½ пакетика белой паприки
- 4 луковицы
- 20 маринованных небольших острых красных перцев
- 400 мл уксуса
- 300 мл воды
- Соль
Способ приготовления:
- Почистите сардельки и сделайте на них продольные разрезы. Паприку смешайте с черным перцем и засыпьте в разрезанные сардельки. Туда же положите несколько колечек лука. Поставьте сардельки в банку, проложите между ними лук и маринованный перец.
- Смешайте в кастрюле уксус с водой и вскипятите. Добавьте немного соли. Получившийся маринад охладите и залейте им сардельки в банке так, чтобы их верхняя часть полностью скрылась. Закройте банки и поставьте их в холодное и темное место.
Утопленники с квашеной капустой
Время приготовления: 30 минут + 7 дней маринования
Ингредиенты на 2 двухлитровые банки:
Маринад:
- 350 мл воды
- 200 мл уксуса
- 100 мл бальзамического уксуса
- 7 горошин душистого перца
- 10 горошин черного перца
- 4 лавровых листа
- 3 чайных ложки сахара
- 1 ложка соли
Утопленники:
- 3 золотых луковицы
- 2 красных луковицы
- 2 зубка чеснока
- 1 перец чили
- 14 сарделек
- 3 чайных ложки белой паприки
- 500 г кислой капусты
Способ приготовления:
- Воду и оба вида уксуса смешайте и вскипятите, добавьте приправы, соль и сахар. Варите маринад около 5 минут.
- Лук и чеснок мелко порежьте, перец чили разрежьте на тонкие колечки. Очистите сардельки и сделайте надрезы на 2/3 длины. Засыпьте в сардельки молотый перец, добавьте немного лука, чеснока и колечек чили. Оставшиеся овощи перемешайте с кислой капустой и уложите часть на дно банки. Наверх положите сардельки. Можно чередовать слои сарделек и капусты, если банка высокая. Когда все ингредиенты будут в емкости, залейте их теплым маринадом. Закройте банку и поставьте ее в темное место до готовности.
Утопленники на пиве
Время приготовления: 20 минут + 4-5 дней маринования
Ингредиенты на 4-литровую емкость:
Маринад:
- 500 мл черного пива
- 100 мл воды
- 50 мл уксуса
- 15 горошин черного перца
- 10 горошин душистого перца
- 7 лавровых листов
- 1 чайная ложка перца чили
- 1 чайная ложка соли
Утопленники:
- 14 сарделек
- 5 столовых ложек горчицы
- 5 луковиц
- 2 свежих красных перца
Способ приготовления:
- Смешайте пиво с водой и уксусом и доведите до кипения, добавьте приправы и варите около 5 минут.
- Очистите сардельки, нарежьте их на куски и обмажьте горчицей, обложите кусочками лука. Перец разрежьте на кусочки и вместе с луком положите на дно банки, следующим слоем уложите нарезанные сардельки, затем опять перец с луком. Чередуя слои, заполните всю банку. Залейте все теплым маринадом и оставьте на 4 – 5 дней в темном месте.
Совет: если черное пиво кажется вам слишком сладким, можно использовать по 200 мл светлого и черного пива.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM