ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЕДА

Необычное чешское блюдо: Подайте к столу «чешских утопленников»!

Влада Mаршева
30 декабря 2023
22:00
10791
Утопленники (чеш. utopenci) – одна из любимых чешских холодных закусок к пиву. Такое милое название может испугать непосвященного человека, но в Чехии все знают, что утопленники не что иное, как очищенные и нарезанные сардельки с разными овощами в маринаде. Готовятся они в стеклянных банках, которые закрывают и оставляют на неделю или две в холоде. Подают утопленников с хлебом или овощами. Классический рецепт имеет множество вариаций. В маринад добавляют овощи (капусту, огурцы, перец), всевозможные приправы и соусы (горчицу, кетчуп, соевый соус и др.).
Существуют и варианты «быстрых утопленников» с сокращенным периодом маринования. Успешность конечного продукта зависит от качества использованных сарделек. Желательно, чтобы содержание мяса в них было не меньше 40%, а процент жира – не больше 45%.

Сардельки в кислом рассоле считаются традиционным чешским блюдом. Вы можете найти и купить баночки с «утопленниками» практически в каждом чешском магазине. Но почему бы и самим не приготовить такую закатку? Консервированными помидорами уже никого не удивишь, а вот открыть к Новому году баночку утопленников – это уже что-то новенькое. Предлагаем вашему вниманию три интересных рецепта на выбор.

Анины утопленники

Время приготовления: 30 минут + 7 дней маринования (в разных источниках — от 5 дней до 2х недель, но советуем устанавливать опытным путем, как вам больше понравится, в любом случае успеет промариноваться на «Старый Новый год»!)

Ингредиенты на 2 двухлитровые банки:
  •  15 сарделек
  •  ½ пакетика черного молотого перца
  •  ½ пакетика белой паприки
  •  4 луковицы
  •  20 маринованных небольших острых красных перцев
  •  400 мл уксуса
  •  300 мл воды
  •  Соль

Способ приготовления:
  1.  Почистите сардельки и сделайте на них продольные разрезы. Паприку смешайте с черным перцем и засыпьте в разрезанные сардельки. Туда же положите несколько колечек лука. Поставьте сардельки в банку, проложите между ними лук и маринованный перец.
  2.  Смешайте в кастрюле уксус с водой и вскипятите. Добавьте немного соли. Получившийся маринад охладите и залейте им сардельки в банке так, чтобы их верхняя часть полностью скрылась. Закройте банки и поставьте их в холодное и темное место.
  
Утопленники с квашеной капустой
Время приготовления: 30 минут + 7 дней маринования
Ингредиенты на 2 двухлитровые банки:
Маринад:
  •  350 мл воды
  •  200 мл уксуса
  •  100 мл бальзамического уксуса
  •  7 горошин душистого перца
  •  10 горошин черного перца
  •  4 лавровых листа
  •  3 чайных ложки сахара
  •  1 ложка соли
Утопленники:
  •  3 золотых луковицы
  •  2 красных луковицы
  •  2 зубка чеснока
  •  1 перец чили
  •  14 сарделек
  •  3 чайных ложки белой паприки
  •  500 г кислой капусты

Способ приготовления:
  1.  Воду и оба вида уксуса смешайте и вскипятите, добавьте приправы, соль и сахар. Варите маринад около 5 минут.
  2.  Лук и чеснок мелко порежьте, перец чили разрежьте на тонкие колечки. Очистите сардельки и сделайте надрезы на 2/3 длины. Засыпьте в сардельки молотый перец, добавьте немного лука, чеснока и колечек чили. Оставшиеся овощи перемешайте с кислой капустой и уложите часть на дно банки. Наверх положите сардельки. Можно чередовать слои сарделек и капусты, если банка высокая. Когда все ингредиенты будут в емкости, залейте их теплым маринадом. Закройте банку и поставьте ее в темное место до готовности.

 
Утопленники на пиве
Время приготовления: 20 минут + 4-5 дней маринования
Ингредиенты на 4-литровую емкость:
Маринад:
  •  500 мл черного пива
  •  100 мл воды
  •  50 мл уксуса
  •  15 горошин черного перца
  •  10 горошин душистого перца
  •  7 лавровых листов
  •  1 чайная ложка перца чили
  •  1 чайная ложка соли
Утопленники:
  •  14 сарделек
  •  5 столовых ложек горчицы
  •  5 луковиц
  •  2 свежих красных перца
Способ приготовления:
  1.  Смешайте пиво с водой и уксусом и доведите до кипения, добавьте приправы и варите около 5 минут.
  2.  Очистите сардельки, нарежьте их на куски и обмажьте горчицей, обложите кусочками лука. Перец разрежьте на кусочки и вместе с луком положите на дно банки, следующим слоем уложите нарезанные сардельки, затем опять перец с луком. Чередуя слои, заполните всю банку. Залейте все теплым маринадом и оставьте на 4 – 5 дней в темном месте.
Совет: если черное пиво кажется вам слишком сладким, можно использовать по 200 мл светлого и черного пива.
Новый год Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
30 ДЕКАБРЯ 2023
12:00
9735
ЕДА
МЕШАЕМ КОКТЕЙЛИ НА НОВОГОДНЮЮ ВЕЧЕРИНКУ В ЧЕХИИ: РЕЦЕПТЫ
30 ДЕКАБРЯ 2023
10:30
12330
ЕДА
НОВЫЙ ГОД — 2024 ПО-ЧЕШСКИ: ВАРИАНТ ТРАДИЦИОННОГО МЕНЮ
30 ДЕКАБРЯ 2023
07:35
3193
ДОМ И СЕМЬЯ
СКРОМНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЧЕХИИ. КАК ОБЪЯСНИТЬ ДЕТЯМ, ЧТО РОДИТЕЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ЭКОНОМИТЬ
29 ДЕКАБРЯ 2023
17:30
1258
ДОМ И СЕМЬЯ
«РОЖАЙ ПОПОЗЖЕ, ЧТОБЫ НЕ УПУСТИТЬ 50 000 КРОН». СТРЕССОВАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ МАМ И ВРАЧЕЙ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
21:00
Судебное разбирательство и электронные письма с угрозами. Полиция расследует контракт на строительство пражского метро D
20:00
Где искать заявки для коммерческой страховки для иностранцев PVZP
19:00
Виньетки в Чехии подорожают в 2024 году, но есть способ сэкономить
18:30
«Почему Украина нападает на нас с чешским оружием?» Россия экстренно созвала заседание СБ ООН и хочет участия Чехии
18:00
Вацлавская площадь в Праге: интересные факты
16:30
Нет новогоднего настроения? 15 идей, как разнообразить праздники в Чехии
15:00
Доля российского газа в поставках в Чехию в этом году составила 3,8%. Она растет с октября
13:30
Большой обзор, как изменятся цены за тепло в чешских городах в новом году
12:00
Мешаем коктейли на новогоднюю вечеринку в Чехии: рецепты
10:30
Новый год — 2024 по-чешски: вариант традиционного меню