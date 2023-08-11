Шеф Андрей из Чехии представляет: Сыр Бри в Австрийском окороке с Чешским акцентом. Как приготовить дома?
11 АВГУСТА 2023
08:35
365
Сегодня наш дорогой друг, известный чешский шеф Андрей, поделится с вами своим фирменным рецептом: горячая закуска из французского сыра бри в австрийском сыровяленом окороке. В материале вы найдете полное видео с рецептом этого изысканного блюда, которое можно приготовить дома и удивить гостей.
Готовим утонченную горячую закуску, которая сочетает в себе великолепие Франции, Австрии и, конечно же, особый чешский шарм. Сыр бри в австрийском сыровяленом окороке, запечённая морковь и острый соус Чили Джем — легкое и эффектное блюдо, способное подарить настоящее наслаждение каждому гурману.
Не забудьте подать к блюду бокал хорошего чешского белого вина, чтобы сбалансировать и дополнить кулинарную палитру вкуса.
Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео.
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11 АВГУСТА 2023
15:30
1233
11 АВГУСТА 2023
12:00
1943
11 АВГУСТА 2023
11:30
10504
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
11 АВГУСТА 2023
18:30
100
11 АВГУСТА 2023
17:01
345
11 АВГУСТА 2023
15:30
1233
11 АВГУСТА 2023
13:00
259
11 АВГУСТА 2023
12:00
1943
11 АВГУСТА 2023
11:30
10504
11 АВГУСТА 2023
11:09
914
11 АВГУСТА 2023
10:30
5676
11 АВГУСТА 2023
10:27
75800
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.