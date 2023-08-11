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Шеф Андрей из Чехии представляет: Сыр Бри в Австрийском окороке с Чешским акцентом. Как приготовить дома?

Андрей Балан
11 АВГУСТА 2023
08:35
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Сегодня наш дорогой друг, известный чешский шеф Андрей, поделится с вами своим фирменным рецептом: горячая закуска из французского сыра бри в австрийском сыровяленом окороке. В материале вы найдете полное видео с рецептом этого изысканного блюда, которое можно приготовить дома и удивить гостей.
Готовим утонченную горячую закуску, которая сочетает в себе великолепие Франции, Австрии и, конечно же, особый чешский шарм. Сыр бри в австрийском сыровяленом окороке, запечённая морковь и острый соус Чили Джем — легкое и эффектное блюдо, способное подарить настоящее наслаждение каждому гурману.


Не забудьте подать к блюду бокал хорошего чешского белого вина, чтобы сбалансировать и дополнить кулинарную палитру вкуса.

Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео.

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Чехия еда Австрия

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