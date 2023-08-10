Роскошный ужин от чешского шефа: «Пьяный барашек на соломе». Капуста пак-чой в томатном соусе
10 АВГУСТА 2023
19:00
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Мы предлагаем вам насладиться не только процессом приготовления, но и искусством подачи блюд.
Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео.
Видео от шефа — это не просто рецепты, это настоящее путешествие в мир вкуса и гастрономического удовольствия. Не упустите шанс удивить себя и своих близких великолепным ужином, приготовленным с душой и профессионализмом. Давайте вместе окунемся в мир вкуса и наслаждения вместе с шефом Андреем из Чехии!
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