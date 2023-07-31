Самый наваристый рецепт от шефа из Чехии — луковый суп-эликсир Андрей Балан 31 ИЮЛЯ 2023 16:55 292

Шеф-повар с большим опытом работы поделится с вами своими секретами и подсказками, чтобы сделать процесс приготовления лукового супа легким и увлекательным. В этом видеорецепте вы найдете тщательно разъясненные этапы приготовления и интересные сочетания вкусов, которые сделают ваше кулинарное творчество более разнообразным и насыщенным.

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