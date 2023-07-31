ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЕДА

Самый наваристый рецепт от шефа из Чехии — луковый суп-эликсир

Андрей Балан
31 ИЮЛЯ 2023
16:55
292
Шеф-повар с большим опытом работы поделится с вами своими секретами и подсказками, чтобы сделать процесс приготовления лукового супа легким и увлекательным. В этом видеорецепте вы найдете тщательно разъясненные этапы приготовления и интересные сочетания вкусов, которые сделают ваше кулинарное творчество более разнообразным и насыщенным.
Уважаемые читатели, сегодня у нас уникальная возможность предложить вам интересное кулинарное путешествие! Мы уверены, что этот рецепт станет полезным дополнением к вашей кулинарной коллекции.
Приятного аппетита и кулинарных открытий!
Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео.

420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 


еда Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
31 ИЮЛЯ 2023
18:50
2125
ЭКОНОМИКА
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ СТРАХОВКУ, ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ КАРТОЧКА VZP ЧЕХИИ? ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
31 ИЮЛЯ 2023
18:34
436
ДОМ И СЕМЬЯ
ВАМ МЕШАЕТ ДЫМ ОТ ГРИЛЯ? АДВОКАТ СОВЕТУЕТ, КАК РЕШАТЬ СПОРЫ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ
31 ИЮЛЯ 2023
17:17
629
ОБЩЕСТВО
МВД ЧЕХИИ ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
31 ИЮЛЯ 2023
15:55
475
ОБЩЕСТВО
ТЕЛО МУЖЧИНЫ ОБНАРУЖЕНО ВО ВЛТАВЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
31 ИЮЛЯ 2023
18:50
2125
ЭКОНОМИКА
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ СТРАХОВКУ, ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ КАРТОЧКА VZP ЧЕХИИ? ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
31 ИЮЛЯ 2023
18:34
436
ДОМ И СЕМЬЯ
ВАМ МЕШАЕТ ДЫМ ОТ ГРИЛЯ? АДВОКАТ СОВЕТУЕТ, КАК РЕШАТЬ СПОРЫ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ
31 ИЮЛЯ 2023
17:17
629
ОБЩЕСТВО
МВД ЧЕХИИ ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
31 ИЮЛЯ 2023
15:55
475
ОБЩЕСТВО
ТЕЛО МУЖЧИНЫ ОБНАРУЖЕНО ВО ВЛТАВЕ
31 ИЮЛЯ 2023
14:55
729
ОБЩЕСТВО
ЗАДЕРЖАНЫ ИНОСТРАНЦЫ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В НАПАДЕНИИ НА МУЖЧИНУ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
31 ИЮЛЯ 2023
14:33
340
ОБЩЕСТВО
ОБМАНУТЫЙ ПЕНСИОНЕР ОСТАЛСЯ С ОДНИМ ДОЛЛАРОМ ВМЕСТО ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ИНВЕСТИЦИЙ
31 ИЮЛЯ 2023
14:21
667
ОБЩЕСТВО
БЕЖЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ И ВИЧ В ЧЕХИИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАТИСТИКУ
31 ИЮЛЯ 2023
13:44
449
СТИЛЬ
ЧЕШСКАЯ ПОГОДА СТАВИТ ЛЕТО НА ПАУЗУ. БУДЕТ ОБЛАЧНО, ДОЖДЛИВО И ПРОХЛАДНО
31 ИЮЛЯ 2023
12:39
355
ЭКОНОМИКА
«ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК» ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ: ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 1 АВГУСТА ПОДОРОЖАЕТ НА ДВЕ КРОНЫ
31 ИЮЛЯ 2023
12:30
431
СТИЛЬ
УБИЙСТВО В КРОМЕРЖИЖЕ: 38-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ОБВИНЯЕТСЯ В СМЕРТИ ПОЖИЛОЙ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ