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Искушение лета: Новый рецепт от шеф-повара Андрея — ароматный салат с баклажаном!

Андрей Балан
8 АВГУСТА 2023
15:26
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Сезонные овощи, изысканные сочетания вкусов и непередаваемый гастрономический опыт — это всё, что вам гарантировано в новом видео от талантливого чешского шеф-повара Андрея из Чехии. Не упустите возможность окунуться в мир удовольствия от кулинарных изысков, ведь сегодня он поделится с нами своим секретным рецептом овощного салата с баклажаном.
Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео.

Видео Андрея — это не просто рецепт, это настоящее путешествие в мир вкуса и гастрономических открытий. Приготовьтесь к увлекательному кулинарному приключению и создайте на своей кухне произведение искусства под чутким руководством мастера.


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еда Чехия

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