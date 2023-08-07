Искушение лета: Новый рецепт от шеф-повара Андрея — ароматный салат с баклажаном! Андрей Балан 8 АВГУСТА 2023 15:26 33

Сезонные овощи, изысканные сочетания вкусов и непередаваемый гастрономический опыт — это всё, что вам гарантировано в новом видео от талантливого чешского шеф-повара Андрея из Чехии. Не упустите возможность окунуться в мир удовольствия от кулинарных изысков, ведь сегодня он поделится с нами своим секретным рецептом овощного салата с баклажаном.

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