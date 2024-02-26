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Разливное пиво подорожало в 62% заведений после повышения НДС

Анастасия Князева
7 марта 2024
18:00
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После повышения НДС в январе 62% заведений ресторанного бизнеса повысили цены на разливное пиво в среднем на 2,80 чешских крон за 0,5 литра. Остальные 38% пока не изменили цены, в основном из-за опасений оттока посетителей и падения дохода. Это следует из опроса, проведенного компанией Plzeňský Prazdroj среди 3 400 заведений в Чешской Республике, результаты которого опубликовала пивоваренная компания.
Согласно результатам исследования, новая волна закрытия не грозит: только 2% владельцев планируют закрыть свои рестораны в этом году. Почти 12% ограничат часы работы или сократят количество дней открытия, в основном зимой, перед началом сезона. Но пабы также планируют внедрять новые инновации и улучшать качество обслуживания, чтобы удержать нынешних или привлечь новых клиентов, говорится в исследовании.

По данным опроса, почти треть посетителей пабов (30 %) сейчас больше всего беспокоит отток гостей, а четверть (24 %) — снижение уровня доходов. Но по продажам пива в первые месяцы мы видим, что встречи с друзьями в пабах важны для чехов и что они не позволят «своему» бизнесу упасть", — сказал директор по продажам компании Prazdroj Роман Тшаскалик.

Владельцы пабов обеспокоены нехваткой персонала. По данным опроса, около 18% владельцев и операторов опасаются, что индустрия перестает быть привлекательной. Поэтому почти десятая часть из них решила помогать с обслуживанием в своих заведениях.

По словам Трзаскалика, почти 21% планируют ввести в этом году новые функции, в основном это касается блюд и напитков, в то время как другие планируют специальные мероприятия для клиентов или улучшают интерьеры и экстерьеры с помощью садов.
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