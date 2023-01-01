Беспорядочные половые связи — одна из причин быстрого распространения чесотки в Чехии

​В первом квартале этого года чесоткой в Чехии заразилось такое же количество людей, как и за весь 2020 год. Распространение паразита происходит в основном из-за беспорядочных половых связей и плохой гигиены. Эта болезнь не только неприятна, но и опасна.

По данным Государственного института здравоохранения, в первом квартале количество случаев заболевания чесоткой почти удвоилось по сравнению с прошлым годом. В конце марта было зарегистрировано 2 605 случаев, а в апреле добавилось еще более 250 случаев.

Наибольшее количество инфицированных врачи зафиксировали в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях. Число случаев чесотки в последние годы колебалось, в прошлом году оно было высоким, но в предыдущие годы значительно снизилось, вероятно, благодаря противогрибковым мерам.

«Чесотка встречается во всех регионах Чешской Республики. Больше всего случаев в настоящее время в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях, а в Карловарском крае зарегистрировано наименьшее количество случаев», — сказала Катержина Фабианова из SZÚ. Хуже всего ситуация с показателем заболеваемости на 100 000 жителей в Пльзеньском и Либерецком краях.

Что такое чесотка?

Чесотка вызывается чесоточным паразитом. «Паразиты обычно передаются напрямую, например, при тесном контакте с кожей больного человека, особенно во время полового акта, в теплой среде на кровати, во время сна в одной постели», — говорят эксперты в статье SZÚ. Также можно заразиться косвенным путем от постельного белья или одежды инфицированного человека. «Низкий уровень гигиены и беспорядочные половые связи способствуют распространению заболевания», — добавляют они.

По словам экспертов, случаи заболевания возникают либо изолированно, либо в виде локальных эпидемий, например, в школах, больницах, стационарных учреждениях различного типа, общежитиях или тюрьмах. Эпидемии обычно происходят с периодичностью примерно в 15–20 лет. На территории Чехии крупные эпидемии имели место во время Первой и Второй мировых войн, еще одна — в 1970 году, когда было зарегистрировано более 15 000 случаев, и еще одна — в 1993 году, когда было зарегистрировано более 14 000 случаев. В прошлом году было зарегистрировано почти 5 300 случаев.

«Среди возможных причин распространения заболевания — снижение иммунитета населения, перенаселенность, массовая миграция и связанное с этим ухудшение социальных и гигиенических стандартов», — говорится в статье.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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