Врачи просят жителей Чехии не пить пиво в жару

«Особенно риску обезвоживания подвержены те, кто находится в уязвимом положении, то есть хронические больные или очень маленькие дети. Основное правило — адаптировать потребление жидкости к тому, что мы больше потеем», — говорит Михал Враблик, врач Главной университетской больницы в Праге.

«Популярный в Чехии напиток — пиво — конечно, не очень подходит из-за содержания в нем алкоголя. Однако можно употреблять безалкогольное пиво», — упоминает Враблик о питьевом режиме.

«Алкоголь обезвоживает организм и парадоксальным образом увеличивает потребность в жидкости», — добавляет д-р Иво Прохазка из Ассоциации врачей общей практики Чешской Республики.

Кофе не в счет

Обезвоживанию организма способствуют также напитки с сахаром, которые повышают содержание сахара в моче. Это забирает с собой воду, вызывая более частое мочеиспускание и сильное чувство жажды. По словам Кирилла Мухи из Чешской медицинской ассоциации им. Я.Е. Пуркине, кофе также обладает мочегонным действием. Рекомендуется дополнять чашку кофе по крайней мере таким же объемом воды.

«В целом в день следует выпивать около 1,5 л воды. Однако при значительном повышении температуры в жаркие летние месяцы потребление жидкости должно быть на треть — половину больше. Потребление должно быть равномерно распределено в течение дня», — советует Муха.

Пожилые люди склонны не замечать жажду

«С возрастом чувство жажды ослабевает, поэтому летом пожилые люди подвергаются большему риску. Я часто советую им каждое утро наполнять чайник или бутылку необходимым количеством воды и ставить ее на стол. Всякий раз, проходя мимо него, нужно отпить немного. Тогда вечером они будут иметь четкое представление о том, сколько выпили за день», — говорит он.

Ряд посетителей озера Лхота под Прагой, к которым команда издания Novinky обратилась на пляже, полагаются на холодные напитки, чтобы освежиться в жару. «Я обычно пью здесь холодное пиво, оно освежает, но перебарщивать с ним нельзя», — говорит один из пожилых посетителей.

«Как я освежаюсь? Иду куда-нибудь, где есть тень. Еще и с напитком. Но у меня сейчас проблемы со здоровьем, поэтому я пью много чая и воды и мало алкоголя», — говорит другой посетитель.

Те, у кого нет возможности посещать бассейн, могут попробовать быстро освежиться под холодным душем дома. На улицах некоторых городов можно охладиться с помощью прохладного пара из освежителей. В настоящее время только в Праге их насчитывается более тридцати.

«В принципе, рекомендуется, особенно незащищенным слоям населения, беречь себя, не выходить на улицу в жаркое время дня и отложить дела в жарких центрах городов. Мы часто видим, как наши пожилые сограждане в 12 часов решают отправиться в путь на трамвае, поэтому нелишне будет повторить: перенесите дела, вы ничего не потеряете», — призывает д-р Враблик.

Кондиционер в меру

«Поскольку мы живем в многоквартирном доме на последнем этаже, дома мы охлаждаемся под вентилятором», — упоминает другой распространенный способ борьбы с жарой один из посетителей озера Лхота. «Когда температура высокая, я обычно нахожусь в тени. А когда я на работе, то с кондиционером», — добавляет женщина на песчаном пляже.

Но кондиционеры и вентиляторы несут риск для здоровья.

«Наибольшему риску, конечно, подвержены дыхательные пути, которые под воздействием кондиционера могут страдать и становиться более восприимчивыми к инфекциям. В конце концов, неочищенный кондиционер сам может стать источником инфекции», — предупреждает Враблик. Когда бактерии и плесень попадают из кондиционера в воздух, они могут вызвать респираторные заболевания, включая аллергию, астму или бронхит.

Но в основном проблема заключается в температурных перепадах, то есть резких переходах из нагретых помещений в сильно охлажденные кондиционерами. Их следует избегать, особенно людям с заболеваниями органов кровообращения и обмена веществ.

«Настройка кондиционера на начальном этапе не должна превышать пятиградусной разницы. Конечно, если мы находимся в кондиционированном помещении длительное время, мы можем регулировать температуру в зависимости от своего комфорта», — добавляет врач из проекта Srdce v hlavě, который занимается просвещением населения по проблеме болезней системы кровообращения.

Нередко можно подхватить простуду, которая ассоциируется скорее с зимним сезоном. Низкая влажность воздуха в кондиционированных помещениях также может стать причиной обезвоживания.

Из бассейна в кабинет врача

В летние месяцы жара регулярно приводит тысячи людей в кабинеты врачей. Например, по словам пресс-секретаря Виктории Пливовой, крупнейшая отечественная медицинская страховая компания VZP за последние пять лет пролечила наибольшее количество пациентов с проблемами со здоровьем, вызванными жаркой погодой.

Их было почти 1 400, причем более 50 человек пришлось срочно госпитализировать. Это обошлось страховой компании более чем в 2,5 млн чешских крон.

Люди попадали в клиники в основном с тепловым или солнечным ударом, обмороком, истощением, вызванным потерей минеральных веществ или недостатком жидкости, а также отеками от жары. В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким кровяным давлением.

Пожилые люди старше 65 лет, хронически больные или страдающие астмой, а также маленькие дети до 4 лет, беременные или кормящие женщины подвергаются повышенному риску.

Однако жаркая погода может вызвать трудности у любого, даже здорового человека. Поэтому каждый должен соблюдать основные рекомендации: пользоваться головными уборами, солнцезащитными очками и качественными солнцезащитными кремами. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки, занятия спортом и прием тяжелой пищи и увеличить потребление жидкости.











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