«Мы ошибались, что подсластители лучше сахара», — говорит чешский врач

– ВОЗ утверждает, что нечто потенциально может вызывать рак, но в то же время говорит, что ничего страшного и люди могут продолжать употреблять это, как и раньше, при условии, что они не выпивают по 14 банок диетической колы в день. Так в чем же смысл сказанного?

– Это скорее сигнал для исследователей, что им следует больше изучать аспартам.

Первое агентство (IARC, Международное агентство по изучению рака), которое классифицировало канцерогены, интересовало, сколько имеется доказательств, что то или иное вещество связано с развитием рака. Но оно не рассматривало вопрос о том, может ли уровень, представляющий опасность, быть достигнут на практике, какого типа опухоль возникает и сколько людей могут пострадать.

Для этого существует другой орган (JECFA, Объединенный экспертный комитет по пищевым добавкам ВОЗ и ФАО), который рассмотрел этот вопрос и сказал, что риск развития рака в данном случае не является однозначным. И когда мы видим, какими должны быть дозы, становится ясно, что получить их нелегко, поскольку большинство людей не выпивают по 14 банок колы в день. Отсюда и разное отношение.

– Люди не знают, как к этому относиться. Кроме того, ситуацией воспользовались производители, которые используют отговорку, что даже ВОЗ заявила, что аспартам безопасен, так зачем же его ограничивать.

– В целом это не означает, что все в порядке. Но на данный момент у нас нет причин настаивать на запрете аспартама или строгих ограничениях, поскольку нет никаких доказательств того, что он может оказывать влияние на развитие рака в его нынешних условиях.

С другой стороны, около двух месяцев назад ВОЗ выпустила рекомендацию о том, что подсластители не следует использовать в качестве основной стратегии контроля веса, поскольку в долгосрочной перспективе они, вероятно, работают не так хорошо, как мы думали. По-прежнему лучше всего пить воду, несладкие чаи и вообще употреблять минимально обработанные продукты.

– Долгое время утверждалось, что подсластители лучше для здоровья, чем сахар. Но теперь кажется, что это не так.

– Мы действительно считали подсластители лучшей заменой сахару. Потому что, в отличие от сахара, в них нет калорий, только сладкий вкус. Казалось, что это может помочь людям, которые не могут справиться с тягой к сладкому, подавить ее и не набирать так много веса.

Но исследования, проведенные за последние два года, поставили это под сомнение. Впрочем, это лишь частичные результаты, в которых говорится, что сладкий вкус может стимулировать некоторые метаболические процессы, схожие с теми, которые происходят, когда вы едите сахар, так что разница не так уж велика. Также были проведены исследования, в которых говорится, что подсластители могут быть связаны с повышенным риском развития некоторых заболеваний.

Возможно, это толчок к тому, чтобы общественность задумалась, почему вы выбираете продукты с подсластителями, почему не можете без них обойтись и что можно с этим сделать. Я не говорю, что вы не можете выпить газировки или съесть пирожное, но они должны появляться в меню реже.

– Действительно ли тростниковый сахар лучше белого рафинированного сахара?

– Нет никакой разницы. То же самое с медом. Это все добавленные сахара, концентрированный сладкий вкус. Гипотетически, в тростниковом сахаре и меде есть какие-то минералы или витамины, но их количество совершенно ничтожно и не имеет абсолютно никакого пищевого значения.

С кулинарной точки зрения разница есть, но с точки зрения здоровья это не имеет никакого значения. Это также относится к фруктовым концентратам, различным финиковым, кленовым сиропам. Это именно то, что нам следует ограничить.

– Изменит ли дискуссия об аспартаме положение производителей продуктов питания и напитков?

– Речь идет в основном об аспартаме, а не о других подсластителях, поэтому я бы предположила, что, возможно, некоторые производители предпочтут использовать другие подсластители. Их существует целый ряд.

С точки зрения общественного здравоохранения я бы предпочла, чтобы в продуктах постепенно снижался сладкий вкус, но, к сожалению, это противоречит рыночной популярности.

– Какова может быть связь между чрезмерным потреблением подсластителей и развитием рака печени?

– Были проведены исследования в лаборатории, непосредственно на отдельных клетках, которые показали, что существуют механизмы, которые теоретически могут привести к развитию опухоли. То, что это происходит в лабораторных условиях, не означает, что это происходит в организме.

Также проводились исследования на животных, и оказалось, что у некоторых мышей действительно развиваются опухоли, но результаты не были окончательными.

Наблюдательные исследования на людях были немногочисленны, они не были высокого качества, и нельзя однозначно сказать, был ли виноват аспартам или что-то другое. Но косвенные доказательства имеются.

Есть также предположение, что аспартам может влиять на микробиом кишечника, но невозможно оценить, что это означает для организма.











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