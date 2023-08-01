Что больше всего беспокоит чехов в здравоохранении, показал опрос Новости 420on 1 АВГУСТА 2023 18:57 201

По данным опросов, связь между здоровьем и образованием очень важна. В целом, чем выше уровень образования, тем лучше оценка здоровья. Уровень дохода также оказывает влияние на восприятие здоровья и оценку медицинского обслуживания: чем он выше, тем позитивнее респондент оценивает состояние своего здоровья.





Жители Чехии в основном удовлетворены уровнем отечественного здравоохранения: почти две трети из них оценивают его в целом очень положительно (13%) или положительно (51%).



Однако существуют значительные различия в оценках в зависимости от уровня образования, дохода и региона. В целом наиболее удовлетворены здравоохранением выпускники вузов (76% из них воспринимают ситуацию положительно), причем удовлетворенность здравоохранением снижается по мере уменьшения уровня образования. Поэтому наименее удовлетворены люди с начальным образованием или аттестатом об образовании (55% положительно воспринимают здравоохранение). Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Seznam Zprávy.



По данным регулярных опросов Чешского статистического управления, связь между здоровьем и образованием очень важна. Люди с начальным образованием чаще описывают свое здоровье как худшее. Выпускники колледжей, напротив, предпочитают более высокие оценки. В целом, чем выше уровень образования, тем лучше оценка здоровья.



Уровень дохода также оказывает влияние на восприятие здоровья и оценку медицинского обслуживания: чем он выше, тем позитивнее респондент оценивает состояние своего здоровья.



Хуже всего воспринимают состояние здоровья жители Карловарского края, что, несомненно, связано с общей нехваткой медицинских учреждений в этом регионе.



Жители Центральной Моравии (Оломоуцкий и Злинский края) и Моравско-Силезского региона в долгосрочной перспективе сталкиваются с худшей экологической обстановкой, что влечет за собой респираторные заболевания и требует более частого посещения кабинетов врачей или пребывания в больницах, однако неудовлетворенность здравоохранением высока только в Оломоуцком краю (более 40%). За ним следует Устецкий край, где неудовлетворенность здравоохранением также составляет около 40%.



На вопрос Ipsos о том, готовы ли чехи ехать в более отдаленное учреждение ради лучшего обслуживания, половина (52%) ответила утвердительно. Напротив, 42% не хотят ехать в другое учреждение.



Нехватка стоматологов и зубных гигиенистов



Чехи больше всего ощущают нехватку стоматологов (85% респондентов). В ходе опроса люди также отмечают нехватку врачей общей практики для детей и взрослых, психиатров (и психологов — хотя это не медицинская профессия). По всем этим специальностям нехватку ощущает подавляющее большинство опрошенных.



Длительное время ожидания



Одной из основных проблем чехи считают также длительное время ожидания приема у специалистов. Только 2% респондентов охарактеризовали время ожидания как очень короткое или короткое, а примерно пятая часть считает его нормальным. Остальные, то есть около 75%, оценивают его как длительное.



Интересна разбивка по возрастным группам: неудовлетворенность длительным временем ожидания более выражена в возрасте от 18 до 44 лет. Однако различия невелики, и в целом по всему возрастному диапазону наблюдается значительная неудовлетворенность временем ожидания.



Что касается готовности доплачивать за более качественное медицинское обслуживание или преодолевать большее расстояние, то здесь мнения чехов разделились примерно 50 на 50. 46% готовы доплатить, а 47% не хотят.



Заметно меньшая часть людей готова дать взятку, например, для получения приоритетной операции или путевки на курорт. Чехи не готовы давать взятки и за более качественное общее обслуживание. Во всех случаях примерно 75% людей отказываются давать взятки. Менее 20% опрошенных выразили противоположное мнение.



Подавляющее большинство респондентов (94%) утверждают, что никогда не сталкивались с врачом, требующим взятку.



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420on рекомендует: Нехватка стоматологов, а также врачей общей практики и педиатров, длительное время ожидания. Это наиболее частые жалобы чехов на отечественную систему здравоохранения. Однако в целом они ей удовлетворены.Жители Чехии в основном удовлетворены уровнем отечественного здравоохранения: почти две трети из них оценивают его в целом очень положительно (13%) или положительно (51%).Однако существуют значительные различия в оценках в зависимости от уровня образования, дохода и региона. В целом наиболее удовлетворены здравоохранением выпускники вузов (76% из них воспринимают ситуацию положительно), причем удовлетворенность здравоохранением снижается по мере уменьшения уровня образования. Поэтому наименее удовлетворены люди с начальным образованием или аттестатом об образовании (55% положительно воспринимают здравоохранение). Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Seznam Zprávy.По данным регулярных опросов Чешского статистического управления, связь между здоровьем и образованием очень важна. Люди с начальным образованием чаще описывают свое здоровье как худшее. Выпускники колледжей, напротив, предпочитают более высокие оценки. В целом, чем выше уровень образования, тем лучше оценка здоровья.Уровень дохода также оказывает влияние на восприятие здоровья и оценку медицинского обслуживания: чем он выше, тем позитивнее респондент оценивает состояние своего здоровья.Хуже всего воспринимают состояние здоровья жители Карловарского края, что, несомненно, связано с общей нехваткой медицинских учреждений в этом регионе.Жители Центральной Моравии (Оломоуцкий и Злинский края) и Моравско-Силезского региона в долгосрочной перспективе сталкиваются с худшей экологической обстановкой, что влечет за собой респираторные заболевания и требует более частого посещения кабинетов врачей или пребывания в больницах, однако неудовлетворенность здравоохранением высока только в Оломоуцком краю (более 40%). За ним следует Устецкий край, где неудовлетворенность здравоохранением также составляет около 40%.На вопрос Ipsos о том, готовы ли чехи ехать в более отдаленное учреждение ради лучшего обслуживания, половина (52%) ответила утвердительно. Напротив, 42% не хотят ехать в другое учреждение.Чехи больше всего ощущают нехватку стоматологов (85% респондентов). В ходе опроса люди также отмечают нехватку врачей общей практики для детей и взрослых, психиатров (и психологов — хотя это не медицинская профессия). По всем этим специальностям нехватку ощущает подавляющее большинство опрошенных.Одной из основных проблем чехи считают также длительное время ожидания приема у специалистов. Только 2% респондентов охарактеризовали время ожидания как очень короткое или короткое, а примерно пятая часть считает его нормальным. Остальные, то есть около 75%, оценивают его как длительное.Интересна разбивка по возрастным группам: неудовлетворенность длительным временем ожидания более выражена в возрасте от 18 до 44 лет. Однако различия невелики, и в целом по всему возрастному диапазону наблюдается значительная неудовлетворенность временем ожидания.Что касается готовности доплачивать за более качественное медицинское обслуживание или преодолевать большее расстояние, то здесь мнения чехов разделились примерно 50 на 50. 46% готовы доплатить, а 47% не хотят.Заметно меньшая часть людей готова дать взятку, например, для получения приоритетной операции или путевки на курорт. Чехи не готовы давать взятки и за более качественное общее обслуживание. Во всех случаях примерно 75% людей отказываются давать взятки. Менее 20% опрошенных выразили противоположное мнение.Подавляющее большинство респондентов (94%) утверждают, что никогда не сталкивались с врачом, требующим взятку.Источник: seznamzpravy.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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