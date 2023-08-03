Запрет амальгамных пломб на пять лет раньше. Минздрав Чехии решает, что будет дальше Новости 420on 4 АВГУСТА 2023 10:35 277

Ежегодно в странах ЕС для изготовления амальгамных пломб используется 40 тонн токсичной ртути. Еврокомиссия хочет положить этому конец и предлагает ввести запрет. Он начнет действовать с 1 января 2025 года.





Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2030 году. Однако члены Комиссии считают, что необходимо сделать это раньше, поскольку такой шаг гарантирует «максимальную пользу для окружающей среды и здоровья».



В Чешской Республике медицинские страховые компании возмещают взрослым только амальгамные пломбы, за исключением резцов и клыков, где оплачиваются белые пломбы. Таким образом, в чешской системе здравоохранения идет дискуссия о том, какая альтернатива, если таковая вообще существует, будет компенсироваться страховыми компаниями.



«Некоторые из нас еще помнят веселую погоню за серебряными ртутными шариками, когда разбивался ртутный термометр. Благодаря законодательству ЕС эти игры ушли в прошлое, и сейчас мы предлагаем добавить к разбитым градусникам в парке истории последние места, где еще используется ртуть», — говорит Виргиниус Синкявичюс, комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства.



Однако стоматологи не совсем согласны с окончательным отказом от амальгамы. Предложение действительно дает им возможность использовать амальгаму в абсолютно необходимых случаях после 1 января 2025 года, но только в связи с особыми потребностями здоровья пациента. Фактически, таким образом, только в самых исключительных случаях.



«Мы ждем, как в итоге будет выглядеть этот запрет, поскольку он противоречит рекомендациям экспертов всемирной стоматологической организации, так как без амальгамы во многих случаях обойтись сложно. Однако решение принимают министры охраны окружающей среды, а не специалисты в области здравоохранения», — сказал Роман Шмуклер, президент Чешской стоматологической палаты.



Европейские стоматологи, однако, также предостерегают от массового запрета амальгамовых пломб. Вместо этого они выступают за постепенное сокращение их использования. А Совет европейских стоматологов (CED), учитывая, что это происходит по всему Евросоюзу, не видит причин для столь скорого и жесткого запрета.



«CED считает, что зубная амальгама остается подходящим материалом для многих реставраций благодаря простоте использования, долговечности и экономичности», — пишут стоматологи в своем комментарии к предложению.



Если в Дании стоматологи использовали амальгаму только в двух процентах случаев лечения в 2019 году, то в Чехии — в 43%.



В случае с Данией Еврокомиссия оценивает дополнительные расходы, связанные с запретом в 2025 году, всего в 300 тыс. евро, в то время как Чехия, напротив, должна будет собрать 18 млн евро государственных средств, т.е. 435 млн крон.



Кстати, в Чехии находится один из последних четырех производителей зубной амальгамы в Евросоюзе. Ее производство также будет объявлено вне закона.



Однако, как уже было сказано, наиболее важным для пациентов является вопрос о том, будут ли они в будущем получать государственную страховку на другие пломбы, поскольку пломбирование амальгамой больше не будет разрешено.



«В принципе, есть три варианта. Учитывая, что мы, как правило, одна из самых бедных стран, амальгама, вероятно, заменит простой цемент, который мы уже даем детям. Для них мы предполагаем, что во взрослом возрасте они будут платить за более качественную пломбу, что ужасно. Но, во-вторых, мы можем вложить в систему больше денег, и белые пломбы теоретически лягут на страховую компанию. Или вариант третий — пломбы вообще не будут покрываться страховкой», — говорит Шмуклер.



По словам пресс-секретаря Минздрава Ондрея Якоба, министерство знает об измененном предложении и в настоящее время изучает, какое влияние оно окажет на обеспечение доступности платной стоматологической помощи.



«Учитывая общую длительность законодательного процесса при всей тщательности его проведения, а также тот факт, что изменение, предложенное ЕК, должно быть отражено непосредственно в законе, мы считаем внезапное предложение о сокращении срока с 2030 до 2025 года весьма проблематичным», — говорит Якоб.



«Однако мы подчеркиваем, что Министерство здравоохранения ожидает перехода от возмещения расходов на амальгаму к другим материалам до первоначального срока, установленного на 2030 год», — добавляет пресс-секретарь.



Но если предложенный Еврокомиссией срок пройдет, то чешским пациентам не позднее чем через полтора года придется решать, какие стоматологические услуги будет оплачивать их страховая компания, а за какие они должны платить сами.



Источник: Европейская комиссия предлагает полностью запретить амальгамные пломбы к 2025 г. Стоматологи выступают против этого. Даже Министерство здравоохранения Чехии видит в этом проблему.Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2030 году. Однако члены Комиссии считают, что необходимо сделать это раньше, поскольку такой шаг гарантирует «максимальную пользу для окружающей среды и здоровья».В Чешской Республике медицинские страховые компании возмещают взрослым только амальгамные пломбы, за исключением резцов и клыков, где оплачиваются белые пломбы. Таким образом, в чешской системе здравоохранения идет дискуссия о том, какая альтернатива, если таковая вообще существует, будет компенсироваться страховыми компаниями.«Некоторые из нас еще помнят веселую погоню за серебряными ртутными шариками, когда разбивался ртутный термометр. Благодаря законодательству ЕС эти игры ушли в прошлое, и сейчас мы предлагаем добавить к разбитым градусникам в парке истории последние места, где еще используется ртуть», — говорит Виргиниус Синкявичюс, комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства.Однако стоматологи не совсем согласны с окончательным отказом от амальгамы. Предложение действительно дает им возможность использовать амальгаму в абсолютно необходимых случаях после 1 января 2025 года, но только в связи с особыми потребностями здоровья пациента. Фактически, таким образом, только в самых исключительных случаях.«Мы ждем, как в итоге будет выглядеть этот запрет, поскольку он противоречит рекомендациям экспертов всемирной стоматологической организации, так как без амальгамы во многих случаях обойтись сложно. Однако решение принимают министры охраны окружающей среды, а не специалисты в области здравоохранения», — сказал Роман Шмуклер, президент Чешской стоматологической палаты.Европейские стоматологи, однако, также предостерегают от массового запрета амальгамовых пломб. Вместо этого они выступают за постепенное сокращение их использования. А Совет европейских стоматологов (CED), учитывая, что это происходит по всему Евросоюзу, не видит причин для столь скорого и жесткого запрета.«CED считает, что зубная амальгама остается подходящим материалом для многих реставраций благодаря простоте использования, долговечности и экономичности», — пишут стоматологи в своем комментарии к предложению.Если в Дании стоматологи использовали амальгаму только в двух процентах случаев лечения в 2019 году, то в Чехии — в 43%.В случае с Данией Еврокомиссия оценивает дополнительные расходы, связанные с запретом в 2025 году, всего в 300 тыс. евро, в то время как Чехия, напротив, должна будет собрать 18 млн евро государственных средств, т.е. 435 млн крон.Кстати, в Чехии находится один из последних четырех производителей зубной амальгамы в Евросоюзе. Ее производство также будет объявлено вне закона.Однако, как уже было сказано, наиболее важным для пациентов является вопрос о том, будут ли они в будущем получать государственную страховку на другие пломбы, поскольку пломбирование амальгамой больше не будет разрешено.«В принципе, есть три варианта. Учитывая, что мы, как правило, одна из самых бедных стран, амальгама, вероятно, заменит простой цемент, который мы уже даем детям. Для них мы предполагаем, что во взрослом возрасте они будут платить за более качественную пломбу, что ужасно. Но, во-вторых, мы можем вложить в систему больше денег, и белые пломбы теоретически лягут на страховую компанию. Или вариант третий — пломбы вообще не будут покрываться страховкой», — говорит Шмуклер.По словам пресс-секретаря Минздрава Ондрея Якоба, министерство знает об измененном предложении и в настоящее время изучает, какое влияние оно окажет на обеспечение доступности платной стоматологической помощи.«Учитывая общую длительность законодательного процесса при всей тщательности его проведения, а также тот факт, что изменение, предложенное ЕК, должно быть отражено непосредственно в законе, мы считаем внезапное предложение о сокращении срока с 2030 до 2025 года весьма проблематичным», — говорит Якоб.«Однако мы подчеркиваем, что Министерство здравоохранения ожидает перехода от возмещения расходов на амальгаму к другим материалам до первоначального срока, установленного на 2030 год», — добавляет пресс-секретарь.Но если предложенный Еврокомиссией срок пройдет, то чешским пациентам не позднее чем через полтора года придется решать, какие стоматологические услуги будет оплачивать их страховая компания, а за какие они должны платить сами.Источник: seznamzpravy.cz

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