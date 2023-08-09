В Чехии мигренью страдают около миллиона человек

Около 300 000 человек в Чехии имеют серьезные проблемы с мигренью, а если учесть более легкие симптомы, то число возрастает до одного миллиона. Это часто снижает трудоспособность или приводит к ее полной потере. Существует эффективное лечение, но его получает лишь малая часть пациентов.

Мартина Герольд страдает от мигренозных головных болей с детства. Головные боли сказывались на ее учебе в консерватории и работе. «Я ходила в консерваторию, а потом, когда возвращалась домой, начинала работать. Так что я постоянно находилась в напряжении. И если у меня начиналась мигрень, мне приходилось с ней справляться, — объясняет она. — Чаще всего с помощью отдыха в течение дня, в идеале — в темноте». В Чехии насчитывается 300 000 пациентов, на жизнь которых это заболевание оказывает существенное влияние.

«Редко говорится о том, что мигрень — первая причина снижения трудоспособности у людей моложе 50 лет», — отмечает Павел Рехулка, врач Первой неврологической клиники больницы Святой Анны в Брно и медицинского факультета Масарикова университета. Он добавляет, что лечить мигрень всегда эффективнее, чем не лечить.

Но многие пациенты очень долго ждут эффективного лечения. Среди них, например, Натали Кедзиор Блаха, которой диагноз поставили только через два года. Из-за частых приступов она уволилась с работы.

«Потребовалось еще некоторое время, чтобы попасть к врачу, который в общих чертах расспросил о моем лечении и о том, какие лекарства я уже пробовала (они в основном не помогали). Потом мы пришли к тому, что мне назначили биологическое лечение», — объясняет она.

По словам председателя организации пациентов Migraine-help Рызы Блажейовской, врачи также часто недооценивают трудности. «Это приводит к тому, что пациентам не назначают правильное лечение или предостерегают их от чрезмерного употребления лекарств», - добавляет она.

По словам Рехулки, многое зависит от личной инициативы пациента. «Стоит обратиться в центр диагностики и лечения головной боли, если лечение не помогает и много дней в месяц мучает мигрень», — отмечает он.

Таким образом, информированность населения и врачей, а также повышение доступности помощи в специализированных центрах должны способствовать скорейшему возвращению пациентов к нормальной жизни и работе.







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